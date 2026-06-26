Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά», που υπογράφει σκηνοθετικά ο Θοδωρής Αθερίδης και ανεβαίνει στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Σε μια βραδιά γεμάτη γέλιο, λάμψη, δυνατές στιγμές και πλήθος καλεσμένων από τον χώρο της τέχνης, των media και της επιχειρηματικής ζωής, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τηνΤετάρτη 24 Ιουνίου η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Άλσους, οι 15 πρωταγωνιστές της παράστασης παρέσυραν το κοινό σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και σάτιρας, αποδεικνύοντας γιατί αποτελούν μία από τις πιο δυνατές θεατρικές παρέες του φετινού καλοκαιριού. Με αστείρευτη ενέργεια, χιούμορ και σκηνική άνεση, σχολίασαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όσα συμβαίνουν γύρω μας, χαρίζοντας αβίαστο γέλιο και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια εμπειρία γεμάτη κέφι, σάτιρα, μουσική και ανεπιτήδευτη διασκέδαση που υπενθυμίζει πως το γέλιο παραμένει η πιο αισιόδοξη απάντηση σε όλα. Φυσικά ένα τέτοιο θέαμα δεν είναι ποτέ το ίδιο. Όλοι οι συντελεστές σε κάθε παράσταση προσθέτουν, αφαιρούν και ενημερώνουν τα κείμενα τους, ώστε κάθε παράσταση να είναι «ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ».

Το ραντεβού ανανεώνεται κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εκεί όπου η κωμωδία φτάνει στα άκρα με καλοκαιρινή διάθεση σε μια βραδιά που έχει ήδη γίνει talk of the town. Οι Τετάρτες του φετινού καλοκαιριού έχουν πλέον τη δική τους θεατρική υπογραφή: «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»!

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά):

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, AIPA ANTOMAITYTE, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ,

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΟΥΡΟΥ – ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

ΤΥΜΠΑΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΜΠΑΣΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΟΥ

ΠΙΑΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΡΙΔΗΣ

ΚΙΘΑΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΤΡΟΜΠΟΝΙ: ΡΕΝΑΤΟ ΚΟΥΣΙ

ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ILIA SAMSONOV

ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΟΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΜΕΤΣΟ, ΗΛΙΑΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά

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