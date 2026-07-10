Έρχεται ντοκιμαντέρ για την εμβληματική και βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, “Marie Antoinette” - Με ανέκτοδο υλικό από τα παρασκήνια

Το ντοκιμαντέρ, που θα φέρει τον τίτλο «Making Marie Antoinette», ήταν επιθυμία της Έλινορ Κόπολα

Η Mubi απέκτησε τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ «Making Marie Antoinette», το οποίο θα παρουσιάζει, ουσιαστικά, τα παρασκήνια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Marie Antoinette», της Σοφία Κόπολα.

Όπως αναφέρει το Variety, το ντοκιμαντέρ σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία της ταινίας, και βασίζεται σε 80 ώρες ανέκδοτου υλικού δια χειρός της Έλινορ Κόπολα, στα γυρίσματα της τρίτης μεγάλου μήκους ταινίας της κόρης της. Στο Marie Antoinette πρωταγωνιστούν η Κίρστεν Ντανστ, στον ρόλο της καταδικασμένης βασίλισσας της Γαλλίας, Μαρίας Αντουανέτα, και ο Τζέισον Σβάρτσμαν ως Λουδοβίκος ΙΣΤ΄.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το 2005 στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, με την ταινία να γίνεται η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που έλαβε ποτέ άδεια για να γυριστεί σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Το υλικό αποτυπώνει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από ένα από τα πιο ξεχωριστά έργα της σκηνοθέτριας, από τα πολυτελή κοστούμια της Μιλένα Κανονέρο έως την εμπειρία μιας νεαρής γυναίκας δημιουργού που αναλαμβάνει μια φιλόδοξη ιστορική παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε προκειμένου να εκπληρωθεί η επιθυμία της Έλινορ Κόπολα, η οποία ήθελα να μετατραπεί το υλικό της σε ντοκιμαντέρ. Σε αυτό, η Νταϊάν Λέιν θα διαβάσει αποσπάσματα από τα ημερολογία της Έλινορ. Το αποτέλεσμα είναι τόσο ένα πορτρέτο της δημιουργίας μιας εμβληματικής ταινίας όσο και μια βαθιά προσωπική ιστορία μητέρας και κόρης.

«Η Σοφία είναι μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της γενιάς της, με μια απολύτως δική της κινηματογραφική φωνή και ευαισθησία», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MUBI, Έφε Τσακαρέλ. «Η Marie Antoinette ήταν τολμηρή, πανέμορφη, ανατρεπτική και εξαιρετικά επιδραστική. Το να την ξαναδούμε σήμερα μέσα από τα μάτια της Έλινορ Κόπολα, τόσο ως σκηνοθέτριας όσο και ως μητέρας, είναι πραγματικά συγκινητικό».

Η Σοφία Κόπολα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας άρχισε μαζί με τη μητέρα της να εξετάζει το αρχειακό υλικό. «Ήταν πάντα επιθυμία της να μετατρέψει όσα είχε κινηματογραφήσει σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους», δήλωσε. «Βρισκόταν στα γυρίσματα τόσο ως σκηνοθέτρια όσο και ως μητέρα μου. Για μένα ήταν βαθιά συγκινητικό να επιστρέψω σε αυτό το υλικό και να δω τα γυρίσματα μέσα από τη δική της ματιά».

Η MUBI αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το πλάνο κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ. Η διεθνής εταιρεία διανομής, streaming και παραγωγής είχε προηγουμένως αναλάβει τη διεθνή διανομή της ταινίας «Priscilla» της Σοφίας Κόπολα, ενώ διατήρησε όλα τα δικαιώματα διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Λατινική Αμερική, τις χώρες της Μπενελούξ και την Τουρκία.