Η ταινία του 2003 που “κατέστρεψε” την καριέρα της Μεγκ Ράιαν

Η τολμηρή ερμηνεία της, που περιλάμβανε γυμνές σκηνές και απείχε πολύ από την κινηματογραφική εικόνα που είχε χτίσει μέχρι τότε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σφοδρή κριτική

Όταν η Μεγκ Ράιαν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, ήταν για τον κόσμο μία ηθοποιός απόλυτα συνυφασμένη με rom-com ταινίες. Και λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως είχε πρωταγωνιστήσει στα When Harry Met Sally…, Sleepless in Seattle και You've Got Mail. Ταινίες που την ανέδειξαν ως μία από τις πιο αγαπητές πρωταγωνίστριες και που είναι πλέον κλασικές.

Βέβαια, οι ηθοποιοί θέλουν να δοκιμάζονται σε αρκετούς ρόλους και όχι μόνο σε είδος. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Η Μεγκ Ράιαν, αν και δοκιμάστηκε σε σκοτεινούς ρόλους στις ταινίες Flesh and Bone και Proof of Life, δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το στερεότυπο της ρομαντικής ηρωίδας.

Όπως αναφέρει το Far Out Magazine, η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 2003, όταν και πρωταγωνίστησε στο ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ In the Cut, της Τζέιν Κάμπιον. Η τολμηρή ερμηνεία της, που περιλάμβανε γυμνές σκηνές και απείχε πολύ από την κινηματογραφική εικόνα που είχε χτίσει μέχρι τότε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σφοδρή κριτική.

Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι η υποδοχή της ταινίας υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, εκτιμώντας πως το κοινό δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί αυτή τη νέα πλευρά της. Για χρόνια είχε συνδεθεί με έναν συγκεκριμένο κινηματογραφικό «αρχέτυπο» και η απόπειρά της να απομακρυνθεί από αυτό αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία.

Χαρακτηριστική της περιόδου ήταν και η πολυσυζητημένη συνέντευξή της στον Μάικλ Πάρκινσον, κατά την οποία κλήθηκε να απολογηθεί για τις γυμνές σκηνές της. Η εμπειρία αυτή θεωρείται από πολλούς σημείο καμπής στην πορεία της, καθώς μετά το In the Cut οι κινηματογραφικές εμφανίσεις της έγιναν αισθητά πιο περιορισμένες.

Ωστόσο, η Μεγκ Ράιαν δεν έχει εκφράσει ποτέ μεταμέλεια για την επιλογή της. Αντίθετα, έχει δηλώσει επανειλημμένα πως παραμένει περήφανη για την ταινία, για τη συνεργασία της με την Τζέιν Κάμπιον και τον Μαρκ Ράφαλο, ενώ έχει τονίσει ότι το In the Cut ήταν η πρώτη δουλειά που την έκανε να αισθανθεί πραγματικά ως ηθοποιό.

Αν και κατά την κυκλοφορία της η ταινία επισκιάστηκε από τη διαμάχη γύρω από τις τολμηρές σκηνές της Ράιαν, με το πέρασμα του χρόνου έχει επανεκτιμηθεί από κοινό και κριτικούς. Σήμερα θεωρείται από πολλούς μια παρεξηγημένη δημιουργία που ίσως βρέθηκε μπροστά από την εποχή της.