10 μουσεία, 10 σημεία τέχνης και πολιτισμού, 10 ευκαιρίες να διευρύνεις τους ορίζοντές σου - και φυσικά 10 αφορμές για ταξίδια στην Ευρώπη.

Υπάρχουν πολιτιστικοί χώροι που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού μουσείου. Χώροι που δεν λειτουργούν μόνο ως «αποθήκες» ανεκτίμητων έργων τέχνης, αλλά ως ζωντανά αρχεία της ανθρώπινης δημιουργίας, της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Μέσα στις αίθουσές τους συναντώνται αιώνες πολιτισμού, καλλιτεχνικά ρεύματα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και ιστορίες ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην πορεία της ανθρωπότητας.

Η Ευρώπη διαθέτει μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία παγκοσμίως, σημεία αναφοράς που αποτελούν από μόνα τους λόγο για ένα ταξίδι. Από εμβληματικές συλλογές ζωγραφικής και αρχαιολογικούς θησαυρούς μέχρι σύγχρονους χώρους που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της τέχνης, η εμπειρία μιας επίσκεψης σε ένα μεγάλο μουσείο μπορεί να γίνει εξίσου συναρπαστική με την ίδια την πόλη που το φιλοξενεί. Και δεν χρειάζεται να θεωρείς τον εαυτό σου λάτρη της κουλτούρας για να την εκτιμήσεις. Ορισμένα μουσεία απλώς αξίζει να τα έχεις δει έστω μία φορά στη ζωή σου.

Αν και οι επιλογές ήταν πολλές, εμείς στο JennyGr φτιάξαμε μια δεκάδα με τα σημαντικότερα μουσεία που βρίσκονται στην Ευρώπη και σίγουρα πρέπει να επισκεφτείς κάποια στιγγμή. Από τη λίστα μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει φυσικά το μουσείο της Ακρόπολης. Πότε κλείνουμε εισιτήρια για τα υπόλοιπα;

Τα μουσεία της Ευρώπης που δεν πρέπει να παραλείψεις να επισκεφτείς

1. Μουσείο του Λούβρου – Παρίσι, Γαλλία

Το μουσείο του Λούβρου δεν είναι απλώς το πιο διάσημο μουσείο της Ευρώπης, αλλά ένας προορισμός από μόνος του. Στις αίθουσές του φιλοξενούνται χιλιάδες έργα τέχνης από διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ εδώ εκτίθεται και η εμβληματική «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ακόμα κι αν δεν προλάβεις να δεις ολόκληρη τη συλλογή, η εμπειρία της περιήγησης σε ένα πρώην βασιλικό παλάτι, κάτω από τη διάσημη γυάλινη πυραμίδα, είναι από μόνη της αρκετή για να δικαιολογήσει την επίσκεψη.

2. Museo del Prado – Μαδρίτη, Ισπανία

Στην καρδιά της Μαδρίτης, το μουσείο του Πράδο θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χώρους ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αριστουργήματα του Βελάσκεθ, του Γκόγια και του Ελ Γκρέκο, παρακολουθώντας μέσα από τους πίνακες την εξέλιξη της ισπανικής και ευρωπαϊκής τέχνης. Είναι ένα μουσείο που σε κάνει να παρατηρείς τις λεπτομέρειες και να αντιλαμβάνεσαι πόσες ιστορίες μπορεί να κρύβει ένας μόνο καμβάς.

3. Rijksmuseum – Άμστερνταμ, Ολλανδία

Το Rijksmuseum αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά αξιοθέατα του Άμστερνταμ και μια ιδανική εισαγωγή στην ιστορία της Ολλανδίας. Εκτός από έργα του Ρέμπραντ και του Βερμέερ, το μουσείο παρουσιάζει αντικείμενα καθημερινής ζωής, γλυπτά και διακοσμητικές τέχνες που αποτυπώνουν την εξέλιξη της χώρας μέσα στους αιώνες. Η επίσκεψη δεν περιορίζεται στη ζωγραφική, αλλά λειτουργεί σαν ένα ταξίδι στον ολλανδικό πολιτισμό.

4. Μουσεία του Βατικανού – Βατικανό

Τα μουσεία του Βατικανού φιλοξενούν μία από τις μεγαλύτερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσμο. Η διαδρομή μέσα στις αίθουσές τους καταλήγει στην Καπέλα Σιξτίνα, όπου η οροφή που φιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος εξακολουθεί να εντυπωσιάζει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, ιστορία και θρησκευτική κληρονομιά σε έναν χώρο μοναδικής σημασίας.

5. British Museum – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Το British Museum είναι από τα ελάχιστα μέρη, όπου μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι στην ιστορία της ανθρωπότητας μέσα σε λίγες ώρες. Από τη Στήλη της Ροζέτας και τα αιγυπτιακά μνημεία μέχρι τις ελληνικές αρχαιότητες και αντικείμενα από κάθε γωνιά του κόσμου, οι συλλογές του καλύπτουν χιλιάδες χρόνια ανθρώπινου πολιτισμού. Ακόμα και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα μουσεία, δύσκολα μένουν ασυγκίνητοι μπροστά στον πλούτο των εκθεμάτων.

6. Μουσείο Ορσέ – Παρίσι, Γαλλία

Στεγασμένο σε έναν εντυπωσιακό πρώην σιδηροδρομικό σταθμό στις όχθες του Σηκουάνα, το Μουσείο Ορσέ αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς για όσους αγαπούν τον Ιμπρεσιονισμό. Έργα των Μονέ, Ρενουάρ, Ντεγκά και Βαν Γκογκ συνυπάρχουν σε έναν χώρο όπου η ίδια η αρχιτεκτονική είναι μέρος της εμπειρίας. Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο όχι μόνο στις αίθουσες, αλλά και στη θέα προς το Παρίσι μέσα από το χαρακτηριστικό ρολόι του μουσείου.

7. Μουσείο Ακρόπολης – Αθήνα, Ελλάδα

Λίγα μόλις μέτρα από τον Ιερό Βράχο, το Μουσείο της Ακρόπολης παρουσιάζει με σύγχρονο τρόπο μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της αρχαίας Αθήνας. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες επιτρέπουν στο φυσικό φως να αναδεικνύει τα γλυπτά, ενώ από τον τελευταίο όροφο η θέα προς τον Παρθενώνα «κόβει» την ανάσα.

8. Galleria degli Uffizi – Φλωρεντία, Ιταλία

Η Πινακοθήκη Ουφίτσι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αναγέννηση και την καλλιτεχνική ιστορία της Φλωρεντίας. Εδώ βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά έργα του Μποτιτσέλι, του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Καραβάτζιο, σε έναν χώρο που αποπνέει την ατμόσφαιρα της εποχής των Μεδίκων. Είναι ένα μουσείο που δείχνει πώς η τέχνη μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την πορεία ενός πολιτισμού.

9. MUNCH – Όσλο, Νορβηγία

Το σύγχρονο μουσείο MUNCH, στις όχθες του φιόρδ του Όσλο, είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Έντβαρντ Μουνκ. Εκτός από διαφορετικές εκδοχές της διάσημης «Κραυγής», οι επισκέπτες γνωρίζουν την εξέλιξη του καλλιτέχνη μέσα από πίνακες, σχέδια και προσωπικό αρχειακό υλικό. Το ίδιο το κτίριο, με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του και την πανοραμική θέα στην πόλη, αποτελεί λόγο επίσκεψης.

10. Kunsthistorisches Museum – Βιέννη, Αυστρία

Απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης εντυπωσιάζει ήδη από την είσοδό του, χάρη στην επιβλητική αρχιτεκτονική του. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν έργα των Μπρίγκελ, Ρούμπενς, Ραφαήλ και Βερμέερ, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα που συγκέντρωσε η δυναστεία των Αψβούργων. Είναι από εκείνα τα μουσεία, όπου η εμπειρία δεν περιορίζεται στα εκθέματα, αλλά επεκτείνεται και στο ίδιο το κτίριο, που μοιάζει με έργο τέχνης.



