Βρήκαμε πού θα περάσεις ειδυλλιακά την Πανσέληνο Ιουλίου, αν ξέμεινες στην Αθήνα

Ετοιμάσου για sleepover κάτω από τον έναστρο ουρανό και all time classic ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), για μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Steven Spielberg.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, το κοινό θα ζήσει μια νύχτα γεμάτη σασπένς και κινηματογραφική μαγεία μέσα από τέσσερις ταινίες που σημάδεψαν τη συλλογική φαντασία και επανακαθόρισαν την έννοια του blockbuster. Από την αδρεναλίνη του Jaws και το δέος του Jurassic Park, έως την παιγνιώδη περιπέτεια του Hook και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Poltergeist, ο Spielberg αποδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με καθαρή κινηματογραφική απόλαυση.

@Νίκος Καρανικόλας

@Νίκος Καρανικόλας

Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους: silent disco πάρτι, βόλτες με καγιάκ στο Κανάλι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, yoga, Κυνήγι Θησαυρού για ενήλικες μέσα από τη δημιουργική συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με την Aperol και πολλά ακόμη περιμένουν όσες και όσους έχουν διάθεση να περάσουν μια νύχτα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέα το γεμάτο φεγγάρι!

Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτι….

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

