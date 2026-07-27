Σουέλ: Βαγγέλης Μουρίκης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Μαρία Καβογιάννη πρωταγωνιστούν στην μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς

Το Σουέλ είναι ο λόγος που ανυπομονούμε να έρθει ο χειμώνας

Πριν είκοσι χρόνια, η Ιωάννα Καρυστιάνη έγραψε, για πολλούς, ένα από τα πιο ώριμα μυθιστορήματά της: το Σουέλ. Σε λίγους μήνες από σήμερα, και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο, τότε που όλοι θα έχουμε μπει σε χριστουγεννιάτικο mood,το Σουέλ θα ταξιδέψει στις αίθουσες. Τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς υπογράφει ο γιος της, Αλέξανδρος Βούλγαρης, και το σενάριο η ίδια η Ιωάνναη Καρυστιάνη.

Το Σουέλ, που είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι, είναι ο λόγος που ανυπομονούμε να έρθει ο χειμώνας.

Αυτή θα είναι η 9η ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη και η νέα παραγωγή της Tanweer, αποτελεί την μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγής της χρονιάς. Σε αυτή πρωταγωνιστούν δυνατά ονόματα, μεταξύ των οποίων είναι κι αυτά των Βαγγέλη Μουρίκη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Μαρία Καβογιάννη.

Στο πυρήνα της ιστορίας είναι ο καπετάνιος Μήτσος Αυγουστής, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Μουρίκης. Ο θρυλικός θαλασσινός που στο τέλος της ναυτικής του πορείας, έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, τα κρυμμένα μυστικά και την μεγάλη αγάπη της ζωής του.

Δομνίκη Μητροπούλου / Tanweer

Ποια είναι η υπόθεση του Σουέλ;

Ο Μήτσος Αυγουστής είναι ένας πολύπειρος καπετάνιος. Η θάλασσα είναι η ζωή του, αρνείται να την αφήσει. Δώδεκα χρόνια βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, είναι σε ρήξη με την οικογένειά του, σε σύγκρουση με την εταιρεία, αλλά ο δεσμός του με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού Athos III, είναι ακλόνητος.

Ανυπάκουος,καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζεισιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα - μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.

Το κεντρικό καστ συμπληρώνουν οι Ακύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Καπουράνης, Γρηγορία Γρούμπα, Ανδρέας Βοτίκας, Μανώλης Μαυροματάκης, Ανθή Ευστρατιάδου.