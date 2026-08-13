Ted Lasso, 4η σεζόν: Οι νέοι χαρακτήρες της σειράς - Το γυναικείο ποδόσφαιρο στο επίκεντρο

Μετά το φινάλε του 2023, η αγαπημένη σειρά του Apple TV+ επιστρέφει με νέες πρωταγωνίστριες, φρέσκιες ιστορίες και τη γυναικεία ομάδα της AFC Richmond.

Όταν η 3η σεζόν του Ted Lasso ολοκληρώθηκε το 2023, οι περισσότεροι θαυμαστές υπέθεσαν ότι αυτό ήταν το οριστικό τέλος. Ωστόσο, οι δημιουργοί της σειράς άρχισαν σύντομα να σχεδιάζουν τη μεγάλη επιστροφή. Η 4η σεζόν είναι πλέον γεγονός, αλλά αυτή τη φορά το σκηνικό αλλάζει: το επίκεντρο μετατοπίζεται στη γυναικεία ομάδα της AFC Richmond, σε μια περίοδο που το γυναικείο ποδόσφαιρο γνωρίζει τεράστια άνθηση παγκοσμίως.

Όπως αποκάλυψε ο συνδημιουργός της σειράς Μπρένταν Χαντ που υποδύεται τον Coach Beard, ο Τζέισον Σουντέικις ήταν σίγουρος ότι ήθελε να εξερευνήσει αυτόν τον κόσμο: «Συζητήσαμε πολλές ιδέες -ακόμα και το αν η ομάδα έπρεπε να βρίσκεται στην Αμερική- αλλά τελικά είπαμε: "Όχι, η σειρά ανήκει στο Richmond. Βάλαμε τη γυναικεία ομάδα στο τελικό μοντάζ της 3ης σεζόν, ας την ακολουθήσουμε. Το έδαφος παραμένει γόνιμο, οπότε πάμε να το κάνουμε"».

© Courtesy of AppleTV

Νέα ομάδα σημαίνει φυσικά και νέους χαρακτήρες. Ας γνωρίσουμε τα φρέσκα πρόσωπα που εισβάλλουν στο σύμπαν της σειράς.

Οι νέοι χαρακτήρες της σειράς Ted Lasso στην 4η σεζόν

Tanya Reynolds ως Alice Chilton

Η Tanya Reynolds (που γνωρίσαμε μέσα από το Sex Education και το The Decameron) υποδύεται την Alice, μια εξαιρετικά οργανωτική και σοβαρή βοηθό προπονητή. Ένας σοβαρός τραυματισμός έβαλε άδοξο τέλος στην καριέρα της ως παίκτρια, όμως η ίδια παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη και υποστηρικτική προς τις αθλήτριες της ομάδας.

Abbie Hern ως Gemma

Η Gemma (γνωστή από τα My Lady Jane και Peaky Blinders) είναι μια φιλόδοξη επιθετικός που προσπαθεί να ισορροπήσει την επιστροφή της στα γήπεδα με τις σπουδές της στη Νομική. Παρότι η Alice πιστεύει στο ταλέντο της και την εντάσσει στην ομάδα, οι δυο τους διατηρούν μια φανερά ψυχρή σχέση λόγω του κοινού τους παρελθόντος.

Faye Marsay ως Lizzie

Η Faye Marsay (με συμμετοχές σε σειρές όπως Game of Thrones, Andor και Black Mirror) υποδύεται τη Lizzie, μια δυναμική κεντρική αμυντικό που δεν το βάζει ποτέ κάτω, όσες αναποδιές κι αν της τύχουν. Ως μητέρα ενός μικρού αγοριού, διαθέτει έμφυτο ταλέντο στην επίλυση συγκρούσεων, αλλά δυσκολεύεται να παραδεχτεί πότε η ίδια χρειάζεται βοήθεια.

© Courtesy of AppleTV

Jude Mack ως Boots

Η αφοβη αλλά ιδιαίτερη τερματοφύλακας Boots (Jude Mack) ξεχωρίζει για την ανεξαρτησία και το ταλέντο της. Υπάρχει όμως ένας πολύ συγκεκριμένος –και εκκεντρικός– λόγος που καμία ομάδα δεν την είχε αποκτήσει μέχρι σήμερα: αρνείται κατηγορηματικά να φορέσει γάντια κάτω από τα δοκάρια!

Rex Hayes & Aisling Sharkey ως Siobhan & Niamh

Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται δύο δίδυμες αδελφές με έντονο ανταγωνισμό: