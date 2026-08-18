Το Sterling Point είναι η τελευταία προσθήκη στο Amazon Prime και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην πλατφόρμα

Τα teen dramas έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο. Το είδαμε να συμβαίνει με το The Summer I Turned Pretty, με το Off Campus και τώρα με το Sterling Point. Δεν ξέρω αν ο αλγόριθμος του TikTok σε έχει ενημέρωσει, αλλά αυτή η σειρά είναι η νέα εμμονή των συνδρομητών του Amazon Prime. Το οποίο να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στον απόλυτο προορισμό για σειρές που απευθύνονται σε νέους, αλλά και σε όσους βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ εφηβείας και ενηλικίωσης.

Φαίνεται πως το Amazon Prime προσπαθεί (και το έχει καταφέρει) να προσελκύσει τη Gen Z. Και το Sterling Point ως η τελευταία του προσθήκη στη βιβλιοθήκη YA, έθεσε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Το Variety, μάλιστα, εκθείασε τη σειρά, επισημαίνοντας πως το Sterling Point προσφέρει κάτι εντελώς μοναδικό και μελαγχολικά αυθεντικό στο είδος. «Αυτό που κάνει αυτή τη σειρά να ξεχωρίζει είναι το βάθος της εξερεύνησής της σε θέματα θλίψης, αυτογνωσίας και του να είσαι αρκετά γενναίος ώστε να αντιμετωπίσεις το παρελθόν», έγραψε εκτός των άλλων ο κριτικός Aramide Tinubu.

Αν και το Sterling Point διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής εφηβικής σειράς -απόντες γονείς, ερωτικά τρίγωνα, ανεκπλήρωτους έρωτες και μια απομονωμένη τοποθεσία από την οποία οι βασικοί χαρακτήρες ούτε χρειάζεται ούτε θέλουν να φύγουν- υπάρχει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει. Οι χαρακτήρες, μια ετερόκλητη ομάδα ελεύθερων και ασυμβίβαστων εφήβων, είναι σύνθετοι, καλοδουλεμένοι και πολυδιάστατοι.

Imdb

Το Sterling Point είναι η μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία του Amazon Prime

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου και γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 1η θέση παγκοσμίως στην πλατφόρμα. Αυτό αναμφίβολα αποτελεί επιτυχία, κυρίως γιατί οι υπόλοιπες σειρές που έχουν καταγράψει υψηλή τηλεθέαση, είναι βασισμένες σε μυθιστορήματα. Δηλαδή, έχουν από πριν το κοινό τους. Αυτό δε συνέβη με το Sterling Point που είναι ανεξάρτητη παραγωγή.

Επιπλέον, το Sterling Point έχει επίσης συγκεντρώσει ένα πολύ καλό 90% στο Rotten Tomatoes, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιτυχία του μεταξύ των κριτικών.

Να σημειωθεί πως ήδη γίνεται λόγος πως θα επιστρέψει με δεύτερη σεζόν και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει πράγματι.

Ποια είναι η υπόθεση της σειράς Sterling Point

Η 17χρονη Annie Jacobson ζει στη Νέα Υόρκη μαζί με τον δίδυμο αδελφό της, Connor. Η ζωή της αλλάζει απρόσμενα όταν τα δύο αδέλφια πληροφορούνται ότι έχουν κληρονομήσει από τον αποξενωμένο παππού τους ένα απομονωμένο νησί σε μια λίμνη του Καναδά - έναν άνθρωπο που δεν γνώρισαν ποτέ και για τον οποίο η οικογένειά τους απέφευγε να μιλά.

Αναζητώντας απαντήσεις για τον άγνωστο παππού της και τους λόγους για τους οποίους η οικογένειά της κρατούσε κρυφή την ύπαρξή του, η Annie ταξιδεύει μαζί με τον Connor στο νησί. Εκεί, αντί για ένα ήσυχο καλοκαίρι, βρίσκεται μπλεγμένη στη ζωή μιας παρέας ντόπιων εφήβων, οι οποίοι έχουν τις δικές τους σχέσεις, μυστικά, συγκρούσεις και ανησυχίες.

Καθώς η Annie προσπαθεί να προσαρμοστεί στον καινούργιο της κόσμο, γνωρίζει τη Ramona, ένα κορίτσι με το οποίο ανακαλύπτει ότι συνδέεται με έναν πολύ πιο βαθύ και απρόσμενο τρόπο. Παράλληλα, νέες φιλίες και ερωτικές σχέσεις αρχίζουν να δημιουργούνται, ενώ τα μυστικά του παρελθόντος της οικογένειάς της έρχονται σταδιακά στην επιφάνεια.

Μέσα σε ένα καλοκαίρι γεμάτο πάρτι, έρωτες, φιλίες, απώλειες και ανακαλύψεις, η Annie αρχίζει να αναρωτιέται όχι μόνο ποιοι ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της οικογένειάς της, αλλά και ποια θέλει η ίδια να γίνει.