Ο Κιάνου Ριβς αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Kill Current», την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή της νέας εταιρείας του με την Αλεξάντρα Γκραντ.

Ο Κιάνου Ριβς ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή κινηματογραφική του διαδρομή. Ο δημοφιλής ηθοποιός δεν επιστρέφει απλώς σε ένα ακόμη κινηματογραφικό πρότζεκτ γεμάτο δράση, αλλά κάνει το επόμενο βήμα και πίσω από την κάμερα, εγκαινιάζοντας τη νέα εταιρεία παραγωγής που δημιούργησε μαζί με τη σύντροφό του, Αλεξάντρα Γκραντ. Πρώτη παραγωγή της Two Dragonflies θα είναι το «Kill Current: A Jon Hendricks Thriller», η κινηματογραφική μεταφορά του επερχόμενου μυθιστορήματος του Όλιβερ Λόου.

Το πρότζεκτ έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής αγοράς, καθώς η ανεξάρτητη εταιρεία The Arena, με επικεφαλής τον Έρικ Φάιγκ, απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου πριν ακόμη κυκλοφορήσει και θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την παραγωγή της ταινίας. Ο Κιάνου Ριβς θα πρωταγωνιστήσει, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται στην ομάδα των παραγωγών μαζί με την Αλεξάντρα Γκραντ μέσω της Two Dragonflies.

Η υπόθεση της νέας ταινίας του Κιάνου Ριβς

Η υπόθεση του «Kill Current» περιστρέφεται γύρω από τον Τζον Χέντρικς, έναν πρώην πράκτορα της CIA που έχει φτάσει στα όριά του και προσπαθεί να αφήσει πίσω του τη ζωή που έζησε στις μυστικές υπηρεσίες. Όμως η απόφαση να αποσυρθεί δεν θα κρατήσει για πολύ. Όταν ο προστατευόμενος που ο ίδιος εκπαίδευσε και έχασε βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης, ο Χέντρικς επιστρέφει στη δράση, αυτή τη φορά αποφασισμένος να αποδώσει δικαιοσύνη.

Η ιστορία υπόσχεται να κινηθεί σε διεθνές επίπεδο, με τον ήρωα να βρίσκεται αντιμέτωπος με μεταβαλλόμενες συμμαχίες, επικίνδυνους αντιπάλους και έναν αγώνα δρόμου για τον έλεγχο ορισμένων από τα πολυτιμότερα αγαθά του πλανήτη. Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο οι παραδοσιακές κατασκοπευτικές ίντριγκες, αλλά και ζητήματα που έχουν αποκτήσει τεράστια γεωπολιτική σημασία τα τελευταία χρόνια, όπως οι ημιαγωγοί, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και ο πόλεμος της πληροφορίας.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Zando τον Μάιο του 2027 και αποτελεί το πρώτο μέρος μιας προγραμματισμένης σειράς θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζον Χέντρικς. Η κινηματογραφική αξιοποίηση της ιστορίας πριν ακόμη από την έκδοση του βιβλίου δείχνει, σύμφωνα με την The Arena, τη δυναμική που βλέπει στο συγκεκριμένο σύμπαν και την προοπτική του να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο franchise.

Ο Έρικ Φάιγκ, διευθύνων σύμβουλος της The Arena, χαρακτήρισε το «Kill Current» χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατεύθυνσης που θέλει να ακολουθήσει η εταιρεία: ιστορίες υψηλής ιδέας, με δυνατότητα να απευθυνθούν σε διεθνές κοινό και να αναπτυχθούν σε διαφορετικά μέσα. Για τον ίδιο, ο Κιάνου Ριβς αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί όσο λίγα με το σύγχρονο κινηματογραφικό action.

Και πράγματι, ο Κιάνου Ριβς έχει πλέον ταυτιστεί με έναν συγκεκριμένο τύπο κινηματογραφικού ήρωα: σιωπηλός, επίμονος, αποτελεσματικός και διαρκώς μπλεγμένος σε έναν κόσμο όπου η δράση και η προσωπική του ηθική συγκρούονται. Η επιτυχία του «John Wick» απέδειξε ότι ο ηθοποιός μπορεί να σηκώσει στους ώμους του ένα ολόκληρο action franchise. Η τέταρτη ταινία της σειράς απέφερε σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο το spin-off «Caine» με τον Ντόνι Γεν όσο και μια πέμπτη ταινία με τον ίδιο τον Τζον Γουίκ.

Το «Kill Current», ωστόσο, σηματοδοτεί κάτι περισσότερο για τον Κιάνου Ριβς. Είναι το πρώτο κινηματογραφικό εγχείρημα που θα κυκλοφορήσει κάτω από το όνομα της Two Dragonflies, της εταιρείας που ίδρυσε μαζί με την Αλεξάντρα Γκραντ. Οι δύο τους θέλουν να δημιουργούν ιστορίες όχι μόνο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για την animation, τα κόμικς, τα videogames, τη λογοτεχνία και την τέχνη.

«Είμαι ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την ευκαιρία να αναπτύξω τον χαρακτήρα του Τζον Χέντρικς με αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες», ανέφερε ο Κιάνου Ριβς, προσθέτοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ίδιο ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ εγκαινιάζει την Two Dragonflies.

Από την πλευρά της, η Αλεξάντρα Γκραντ τόνισε ότι η μετάβαση του «Kill Current» από τον χώρο της λογοτεχνίας στον κινηματογράφο βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο όσων θέλουν να κάνουν μέσω της νέας εταιρείας. Η φιλοδοξία τους είναι να εντοπίζουν ενδιαφέρουσες ιστορίες και να τις αναπτύσσουν σε διαφορετικές μορφές, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δημιουργικό οικοσύστημα γύρω από κάθε έργο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ταυτότητα του συγγραφέα πίσω από το βιβλίο. Ο Όλιβερ Λόου είναι το λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Κέισι Στέγκμαν, του οποίου ιστορίες έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και λογοτεχνικές εκδόσεις όπως τα «Tough», «Shotgun Honey», «Dark Yonder», «Cowboy Jamboree», «Bristol Noir» και «Punk Noir Magazine». Πρόσφατα, μία ιστορία του συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «The best mystery stories of the year», την οποία επιμελήθηκε ο γνωστός συγγραφέας Τζον Γκρίσαμ.

Το «Kill Current» έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία η Zando επιχειρεί να μεταφέρει ολοένα και περισσότερα λογοτεχνικά έργα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο εκδοτικός οίκος έχει συνεργαστεί με συγγραφείς όπως ο Άντι Γουίρ, δημιουργός του «The Martian» και του «Project Hail Mary», η Τζίλιαν Φλιν του «Gone Girl» και του «Sharp Objects», η Σάλι Ρούνεϊ και ο Μπλέικ Κράουτς, δημιουργός του «Dark Matter».

Για την The Arena, από την άλλη πλευρά, η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της να δημιουργήσει franchises που μπορούν να αναπτυχθούν σε διαφορετικά μέσα. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 από τον πρώην επικεφαλής κινηματογραφικών παραγωγών της Lionsgate, έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά από πρότζεκτ βασισμένα στο σύμπαν των videogames της SNK, μεταξύ των οποίων τα «Fatal Fury», «Fatal Fury: The Vow», «Geese», «Art of Fighting», «Metal Slug» και «Samurai Shodown».