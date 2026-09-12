Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ: Η μεγάλη επιστροφή των Oasis αποθεώθηκε στη Βενετία

Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ αποθεώθηκαν στη Βενετία για το νέο ντοκιμαντέρ των Oasis, ενώ οι φήμες για νέα περιοδεία παίρνουν ξανά φωτιά.

Για λίγα λεπτά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έμοιαζε λιγότερο με κινηματογραφική διοργάνωση και περισσότερο με συναυλία των Oasis. Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t look back in anger» μετατράπηκε σε ένα ξέφρενο πάρτι για τους θαυμαστές του συγκροτήματος, με τον Λίαμ και τον Νόελ Γκάλαχερ να γνωρίζουν μία από τις πιο θερμές υποδοχές του φεστιβάλ.

Η προβολή ολοκληρώθηκε με ένα οκτάλεπτο όρθιο χειροκρότημα, σε μια στιγμή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης επιστροφής. Οι δύο αδελφοί, που για χρόνια συνδέθηκαν περισσότερο με τις δημόσιες κόντρες τους παρά με κοινές εμφανίσεις, στάθηκαν δίπλα δίπλα, κράτησαν τα χέρια τους και τα σήκωσαν ψηλά, πανηγυρίζοντας μαζί με το κοινό.

Ο Νόελ φάνηκε κάποια στιγμή να σκουπίζει τα μάτια του, εμφανώς συγκινημένος, ενώ ο Λίαμ ανέλαβε να κρατήσει την ενέργεια της αίθουσας στα ύψη. Οι θεατές φώναζαν, χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου.

Η Βενετία υποδέχθηκε τους Oasis σαν ροκ σταρ

Η σχέση των Oasis με το κοινό τους αποδείχθηκε από τη στιγμή που οι δύο αδελφοί έφτασαν στο Palazzo del Cinema.

Ιταλοί θαυμαστές είχαν φορέσει μπλουζάκια του συγκροτήματος και bucket hats, τραγουδώντας επιτυχίες των Oasis όσο περίμεναν την εμφάνιση των Γκάλαχερ. Τα «Acquiesce» και «Wonderwall» ακούγονταν από το πλήθος, ενώ τα συνθήματα «Oasis! Oasis! Oasis!» έγιναν το soundtrack της βραδιάς.

Ακόμη και η άφιξη των δύο μουσικών στο κόκκινο χαλί εξελίχθηκε διαφορετικά από το αναμενόμενο. Αντί να φτάσουν με αυτοκίνητο στην αρχή της διαδρομής, εμφανίστηκαν από την είσοδο του κινηματογράφου, προκαλώντας εκρήξεις ενθουσιασμού.

Οι Γκάλαχερ επέλεξαν μαύρα σύνολα για την περίσταση, παραμένοντας πιστοί στο χαρακτηριστικό, ανεπιτήδευτο στιλ τους. Ο Λίαμ φόρεσε T-shirt κάτω από σακάκι, ενώ ο Νόελ εμφανίστηκε με μαύρο μπουφάν. Υπέγραψαν αυτόγραφα και πόζαραν για φωτογραφίες, αρχικά ξεχωριστά και στη συνέχεια μαζί.

Η κοινή τους φωτογραφία, στην οποία κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου και το σηκώνουν ψηλά, έγινε γρήγορα μία από τις χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.

Δάκρυα στο «Champagne Supernova»

Η ενέργεια δεν σταμάτησε όταν ξεκίνησε η προβολή. Το κοινό αντιδρούσε σχεδόν σε κάθε ζωντανή εμφάνιση των Oasis που εμφανιζόταν στην οθόνη, χειροκροτώντας τις συναυλιακές στιγμές του ντοκιμαντέρ.

Όταν έφτασε η σειρά του «Champagne Supernova», η αίθουσα άρχισε να τραγουδά μαζί με το συγκρότημα. Η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη, ώστε ορισμένοι θεατές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Και όταν ήρθε η ώρα του standing ovation, ακόμη και οι ίδιοι οι Γκάλαχερ έδειχναν να μην ξέρουν ακριβώς πώς να αντιδράσουν. Ο Λίαμ κοίταξε κάποια στιγμή το ρολόι του και φάνηκε να ρωτά αν θα έπρεπε να αποχωρήσουν, προτού τελικά παραμείνει στη θέση του.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο χαοτική όταν οι δύο αδελφοί κατέβηκαν προς το κοινό για να υπογράψουν αυτόγραφα. Οι θεατές συνωστίστηκαν γύρω τους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μία φωτογραφία ή μία υπογραφή, δημιουργώντας ένα μικρό «mosh pit» μέσα στον κινηματογράφο.

Ήταν, όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά, ίσως ό,τι πιο κοντινό σε συναυλία θα μπορούσε να φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Βενετίας.

Η επιστροφή που κανείς δεν περίμενε

Το «Oasis: Don’t Look Back in Anger», σε σκηνοθεσία των Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς, καταγράφει την πολυαναμενόμενη επανένωση των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ και την περιοδεία Oasis Live ’25.

Η σημασία της επιστροφής γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δύο αδελφοί είχαν να παίξουν μαζί από το 2009. Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις τους και οι αλλεπάλληλες δηλώσεις που άφηναν να εννοηθεί ότι οι Oasis δεν πρόκειται να ξαναενωθούν είχαν κάνει την επανασύνδεσή τους να μοιάζει σχεδόν αδύνατη.

Τελικά, όμως, συνέβη.

Η περιοδεία Oasis Live ’25 εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως και το συγκρότημα εμφανίστηκε σε Βρετανία, Βόρεια Αμερική, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αργεντινή, Χιλή και Βραζιλία, συγκεντρώνοντας έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει υλικό από τις συναυλίες αλλά και τα παρασκήνια της περιοδείας, προσφέροντας παράλληλα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φαν: την πρώτη κοινή συνέντευξη των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Θα ξαναδούμε τους Oasis στη σκηνή;

Η επιτυχία της επανένωσης ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει ένα ερώτημα που οι θαυμαστές δεν σταμάτησαν ποτέ να θέτουν: θα συνεχιστεί η ιστορία;

Οι φήμες για νέα περιοδεία των Oasis έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν, ενώ αινιγματικές αναρτήσεις του συγκροτήματος στα social media έχουν βάλει τους θαυμαστές σε διαδικασία… αποκωδικοποίησης.

Ο Νόελ Γκάλαχερ, πάντως, δεν βοήθησε ιδιαίτερα να σταματήσουν οι εικασίες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Talksport, αναφέρθηκε με νόημα στο επόμενο καλοκαίρι, λέγοντας ουσιαστικά πως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλο ποδοσφαιρικό τουρνουά, θα πρέπει να βρουν κάτι να κάνουν.

Η δήλωση ήταν αρκετή για να πάρουν ξανά φωτιά οι συζητήσεις για μια πιθανή νέα περιοδεία.

Προς το παρόν, το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι κινηματογραφικό. Το «Oasis: Don’t Look Back in Anger» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει η κυκλοφορία του στο Disney+ αργότερα μέσα στη χρονιά.

Και αν η υποδοχή στη Βενετία αποτελεί ένδειξη, οι Oasis έχουν καταφέρει κάτι που ελάχιστα συγκροτήματα μπορούν να πετύχουν: να επιστρέψουν ύστερα από χρόνια απουσίας και να κάνουν το κοινό να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται ξανά σε μία από τις μεγάλες συναυλίες τους.