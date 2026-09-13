She is back: Μετά από 6 χρόνια απουσίας, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε με την πρώτη της συναυλία - Συγκίνηση, θρίαμβος και λάμψη

Η Σελίν Ντιόν πραγματοποίησε την πρώτη της συναυλία στο Παρίσι, με 30.000 να την αποθεώνουν

Ήταν το 2022 όταν η Σελίν Ντιόν έκανε δημόσια γνωστή τη διάγνωση με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική πάθηση και τότε δεν υπήρχε καμία εγγύηση πως η ίδια θα κατάφερνε να ξανακάνει περιοδεία. Κι όμως, ακόμα κι αν η ασθένεια επηρέασε σε μικρό βαθμό της φωνή της και ακόμα και αν οι πόνοι είναι αφόρητοι, η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε ποτέ να θέλει να επιστρέψει.

«Αν δεν μπορώ να τρέξω, θα περπατήσω. Αν δεν μπορώ να περπατήσω, θα συρθώ. Αλλά δεν θα σταματήσω», είχε πει στο ντοκιμαντέρ του 2024, I Am: Céline Dion.

Δύο χρόνια αργότερα και μετά από έξι χρόνια απουσίας, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε. Όχι για μία συναυλία μόνο, αλλά με 26 συναυλίες σε διάστημα οκτώ μηνών. Η αρχή έγινε χθες, με 30.000 θαυμαστές να την απολαμβάνουν, να την αποθεώνουν και να τραγουδούν μαζί της τα τραγούδια της.

«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω», είπε η Σελίν Ντιόν στα πρώτα λεπτά της συναυλίας της, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και είκοσι λεπτά και περιλάμβανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, μεταξύ άλλων τα The Power of Love, Because You Loved Me, Pour que tu m’aimes encore και My Heart Will Go On - «αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που σας βλέπω όλους. Μου λείψατε. Θα τραγουδήσω σαν κι εσάς χωρίς να κλάψω».

Η Σελίν Ντιόν ανέφερε επίσης πως «υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω στη σκηνή. Να τραγουδάω για εσάς. Να τραγουδάω για μένα. Να τραγουδάω για τη ζωή». Αυτή ήταν και από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Υπενθυμίζεται πως η άφιξη της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι πριν από δύο εβδομάδες έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα και έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο σταθμός του μετρό κοντά στον χώρο της συναυλίας μετονομάστηκε επίσης σε «Celine» και διακοσμήθηκε με μερικούς από τους πιο διάσημους στίχους της. Θαυμαστές από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν κατασκηνώσει μπροστά από το ξενοδοχείο Royal Monceau, πίσω από κιγκλιδώματα ασφαλείας, τραγουδώντας τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες της κάθε φορά που εμφανίζεται.

Βίντεο με τη Σελίν Ντιόν να συνομιλεί με θαυμαστές, να τραγουδά μαζί τους a cappella και να κάνει μερικές χορευτικές κινήσεις μπροστά από το παρισινό ξενοδοχείο έχουν γίνει viral.

Φυσικά, μαζί με τους χιλιάδες θαυμαστές που περίμεναν αυτή τη στιγμή, η περιοδεία της Σελίν Ντιόν είναι και μια πιθανή οικονομική «σανίδα σωτηρίας» για τα κρατικά ταμεία της Γαλλίας ενόψει του 2027. Πάντως και οι 26 εμφανίσεις της στο Παρίσι είναι sold out.

Η επόμενη συναυλία της είναι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στην Plenitude Arena στο Ναντέρ.