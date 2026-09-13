Ο Τομ Φέλτον, aka Ντράκο Μαλφόι, πιστεύει πως η επιστροφή του Harry Potter ως τηλεοπτική σειρά θα είναι καλύτερη από τις ταινίες

Φυσικά, ο Τομ Φέλτον εξήγησε τί ακριβώς εννοεί με αυτό

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Ντράκο Μαλφόι στις ταινίες Harry Potter, ο Τομ Φέλτον έχει περάσει τους τελευταίους 10 μήνες υποδυόμενος ξανά τον χαρακτήρα του -αυτή τη φορά στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Harry Potter and the Cursed Child».

Για τον ηθοποιό, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη του στο BBC, παραμένει μία έκπληξη που δύο δεκαετίες αργότερα, ο κόσμος συνεχίζει να τον υποστηρίζει. «Πίστευα ότι το χειροκρότημα θα σταματούσε την πρώτη εβδομάδα, αλλά δεν σταμάτησε. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και υπέροχο να γνωρίζεις πόσο πολύ εξακολουθούν να σημαίνουν οι χαρακτήρες αυτοί για τους ανθρώπους. Και αν αυτό τους φέρνει στο θέατρο, τότε αυτό είναι το καλύτερο».

Ο Τομ Φέλτον ήταν ο πρώτος από το αρχικό καστ του Harry Potter που επανέλαβε τον ρόλο του στη θεατρική παράσταση, όμως δεν θα είναι ο μόνος για πολύ ακόμη, καθώς ο Ρούπερτ Γκριντ πρόκειται να επιστρέψει ως Ρον Ουέσλι στο Μπρόντγουεϊ τον Φεβρουάριο.

Ο 38χρονος ηθοποιός λέει ότι τηλεφώνησε στον πρώην συμπρωταγωνιστή του αμέσως μόλις έμαθε τα νέα. «Συνήθως - και θα συμφωνήσει μαζί μου - δεν είμαστε και πολύ καλοί στο να κρατάμε επαφή μέσω τηλεφώνου, αλλά μόλις έμαθα τα νέα, τον πήρα αμέσως και είμαι τόσο ενθουσιασμένος για εκείνον. Ποιος δεν θέλει να δει τον Ρούπερτ Γκριντ να υποδύεται ξανά τον Ρον Ουέσλι; Έλα τώρα!».

Στην ερώτηση για το αν θα του έδινε κάποια συμβουλή, ο Τομ Φέλτον απάντησε πως «δε νομίζω ότι χρειάζεται καμία συμβουλή από εμένα. Αν μη τι άλλο, εγώ θα έπαιρνα συμβουλές από εκείνον».

Ο ηθοποιός εξήγησε πως οι φιλίες των ανάμεσα στα μέλη του νεαρού τότε καστ έχουν αντέξει στον χρόνο, χαρακτηρίζοντας τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ ως «οικογένεια».

Ο Τομ Φέλτον για την τηλεοπτική σειρά Harry Potter

Φυσικά ο ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει το μεγάλο εγχείρημα του HBO, να φέρει στην οθόνη τον Harry Potter, αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά. Ο Τομ Φέλτον συνάντησε, μάλιστα, στον διάδοχό του στον ρόλο του Ντράκο, τον Λοξ Πρατ, και όπως είπε «είδε πολλά στοιχεία του εαυτού του σε εκείνον».

Για τον ίδιο πάντως, η επιστροφή αυτή δεν φαίνεται να είναι κάτι κακό. Αντίθετα, εξήγησε ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της τηλεοπτικής σειράς προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνηθούν κομμάτια των βιβλίων για τα οποία οι ταινίες δεν είχαν αρκετό χρόνο.

«Εμείς είχαμε δύο ώρες για να χωρέσουμε πάρα πολύ υλικό και ο κόσμος των μάγων είναι τεράστιος, οπότε είναι συναρπαστικό να γνωρίζεις ότι μπορούν να εμβαθύνουν περισσότερο. Ελπίζω οι θαυμαστές των βιβλίων και των ταινιών να μάθουν περισσότερα για τον Ντράκο».

Πάντως, ενώ ορισμένοι ηθοποιοί ίσως θέλουν να αποστασιοποιηθούν από τον ρόλο που τους έκανε διάσημους, ο Τομ Φέλτον έχει αγκαλιάσει τη σύνδεσή του με τον Harry Potter. Είπε χαρακτηριστικά πως το franchise του έχει χαρίσει «μια ζωή που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ» και ότι ακόμη και σήμερα «φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε γωνιά της Γης».