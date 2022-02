Oscars 2022: Η φετινή παρουσίαση είναι γυναικεία υπόθεση (και σίγουρη επιτυχία)

Βρέθηκαν επιτέλους οι παρουσιάστριες των φετινών Όσκαρ, και από εμάς είναι ένα μεγάλο ναι.

Η 94η απονομή των βραβείων βρήκε παρουσιαστή και δεν θα είναι μόνο ένας. Τα νέα θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα Τρίτη στο Good Morning America του ABC και η αλήθεια είναι ότι τα Όσκαρ μόλις απέκτησαν νέο ενδιαφέρον.

Οι 3 κυρίες και ηθοποιοί Wanda Sykes, Amy Schumer και Regina Hall έχουν κατά βάση κωμική φλέβα και περιμένουμε μία βραδιά γεμάτη σαρκασμό και εύστοχα αστεία. Η φετινή παραγωγή ανήκει στον Will Packer και η βραδιά θα πραγματοποιηθεί (κλασικά) στο Dolby Theatre του Los Angeles, στις 27 Μαρτίου.

Ωστόσο, οι 3 γυναίκες δεν ήταν σίγουρα η πρώτη επιλογή στην παρουσίαση. Μετά την άρνηση των Dwayne Johnson, Pete Davidson, John Mulaney, Steve Martin και Martin Short, οι 3 κωμικοί θα παρουσιάσουν τη βραδιά, η καθεμία από διαφορετικό πόστο και χρονική στιγμή της βραδιάς. Όλα θα κριθούν στις ατάκες που θα γραφτούν.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ακαδημίας είναι ότι φέτος θα υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί, αφού θα είναι γεμάτη αίθουσα με μόνη απαίτηση να υπάρχει αρνητικό τεστ. Η χρήση μάσκας είναι ακόμα υπό συζήτηση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μας έλειψαν τα Όσκαρ με το διαχρονικό glamour, το αυθεντικό red carpet και τα standing ovations του κοινού. Ελπίζουμε ότι τα φετινά Όσκαρ θα θυμίζουν παλαιότερες χρονιές.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα φαβορί με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι ταινίες "The Power of the Dog" και "Dune", με τις "Drive My Car", "Belfast", "Don't Look Up" και "CODA" να ακολουθούν.