«Ο Πούτιν έχει ήδη χάσει»: Ο πόλεμος στην Ουκρανία και το μέλλον του κόσμου μέσα από 3 σπουδαίους αναλυτές

H διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα στους Anne Applebaum, Timothy Snyder και Yuval Noah Harari για τη ρωσική εισβολή είναι ένα εποικοδομητικό μάθημα Ιστορίας για την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Η Αμερικανίδα ιστορικός και αρθρογράφος, Anne Applebaum, ο Αμερικανός ιστορικός, Timothy Snyder και ο ισραηλινός ιστορικός, Yuval Noah Harari έκαναν πρόσφατα έναν από τους πιο κατατοπιστικούς και χρήσιμους διαλόγους, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ως τρεις σπουδαίοι αναλυτές, θίγουν εμπεριστατωμένα όσα συμβαίνουν αυτήν την περίοδο στη χώρα και κάνουν λόγο για για την κεντρική έννοια της ταυτότητας των Ουκρανών που είναι συνδεδεμένη με τη δημοκρατία. Οι πολίτες αυτής της χώρας «αισθάνονται μέλη σε μια κοινότητα δημοκρατίας» και ίσως αυτή είναι η σημαντικότερη αρχή που παραβιάζεται από τη φρικαλεότητα του πολέμου.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Anne Applebaum: «Η εθνική ταυτότητα της Ουκρανίας βασίζεται στην έννοια της επανάστασης απέναντι σε αυταρχικά συστήματα ανά τους αιώνες μέχρι το αυταρχικό σύστημα του Πούτιν. Σήμερα ειδικά, η έννοια της ταυτότητας είναι συνδεδεμένη με τη δημοκρατία. "Αυτό που μας κάνει Ουκρανούς, είναι ότι θέλουμε μια μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης και τη σύνδεση με τη Δύση και την Ευρώπη", λένε οι ίδιοι γι' αυτό και μάχονται όχι εναντίον των Ρώσων αλλά εναντίον του συστήματος Πούτιν».

