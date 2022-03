4 γνωστοί Έλληνες φωτογραφίζονται στο V Magazine και μιλούν για την καριέρα τους, την πορεία τους και όσα ονειρεύονται για το μέλλον.

Η Ελένη Φουρέιρα, ο Νέγρος του Μοριά, η Ροζάννα Γεωργίου και ο Adam Khalil είναι οι 4 καλλιτέχνες που φιλοξενούνται στο V Magazine, και σύμφωνα με το περιοδικό, εκπροσωπούν τη δημιουργική δύναμη της Ελλάδας αυτήν τη στιγμή.

Φωτογραφίζονται από τον Alvaro Beamud Cortes, σε styling του Νικόλα Γεωργίου και το αποτέλεσμα είναι κινηματογραφικό.

Νέγρος του Μοριά

Εμείς τον ξέρουμε ως Γέρο του Μοριά, φόρο τιμής στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η μετάφραση στα αγγλικά είναι Black Morris, ένα πάντρεμα της κληρονομιάς και του μέλλοντός του. Ο ράπερ γεννήθηκε στην Κυψέλη, οι γονείς του είναι από την Γκάνα και μέσα από τη μουσική και το hip-hop βρήκε τον τρόπο να συμφιλιώσει την οικονομική και πολιτική σύγχυση που βίωνε αλλά και να τιμήσει τις επιρροές του. Τον πατέρα του, DJ και ντράμερ και τον Snoop Dog, που είδε για πρώτη φορά στο βίντεο "Who Am I (What's My Name)", όταν ήταν 5 χρονών.

Αυτήν την περίοδο δουλεύει το άλμπουμ του, που διευκρινίζει ότι θα είναι το καλύτερο στη χώρα. Η μουσική του εμπνέεται από τα ρεμπέτικα αλλά και τις ρίζες του. «Εάν μιλάμε για μουσική, το αγαπημένο μου πράγμα ως μουσικός, είναι ότι μέσα από αυτό θα ζήσεις για πάντα και αυτό είναι ένα προνόμιο που σου δίνεται από τον Θεό».

Ελένη Φουρέιρα

Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Ξεκινώντας από τις Mystique, έφτασε σε αυτό που είναι σήμερα. «Δεν ξέρω γιατί ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, αλλά είχα το ένστικτο». Η Φουρέιρα επιβεβαιώθηκε αφού το 2021 ήταν η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams. Ωστόσο, ξέρουμε ότι αυτό δεν της είναι αρκετό. Σκοπός της είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Το έκανε ξεκάθαρο όταν εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision, κατακτώντας τη δεύτερη θέση αλλά και με τη συνεργασία της με τον Snoop Dog. «Θέλω να δώσω τον χώρο στις γυναίκες να πουν τις ιστορίες τους και να νιώσουν το πόσα μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι δύναμη».

Ros Georgiou

Το μοντέλο από την Ελλάδα έχει περάσει την τελευταία δεκαετία δουλεύοντας για τα μεγαλύτερα όνομα στη μόδα. Louis Vuitton, Versace, Marc Jacobs. Η ίδια βέβαια το έκανε για να βγάλει λεφτά, και όχι για το glamour. «Τότε δεν ήξερα ότι πληρώνεσαι μετά από 3 μήνες και το πρώτο διάστημα το κάνεις για να χτίσεις το book σου. 10 χρόνια μετά, είμαι εδώ και έχω τα λεφτά να βγω».

V MAGAZINE/ÁLVARO BEAMUD CORTÉS

Όλα πήγαιναν καλά αλλά υπήρχαν στιγμές που ένιωθε ότι βρισκόταν στο απόλυτο χάος. Μέχρι τα 24, που άρχισε να παρακολουθεί πραγματικό σινεμά και συνειδητοποίησε ότι ανήκει πίσω από τις κάμερες. Ανυπομονεί να επεκτείνει τους κινηματογραφικούς της ορίζοντες (λατρεύει τον David Lynch) και λέει ότι «η σκηνοθεσία είναι πάνω από όλα ένας καταναγκασμός για εμένα. Και το λατρεύω».

Adam Khalil

ÁLVARO BEAMUD CORTÉS/W MAGAZINE

Μισός Αιγύπτιος, μισός Πολωνός, γνωστός και ως Terpsichore, ζει στην Αθήνα και εξασκεί τις τέχνες του voguing και του ballroom dance. Τον ανακάλυψε μία drag queen ένα βράδυ κάπου έξω και από τότε νιώθει ότι βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν για να εκφραστεί. «Μέχρι τότε, δεν είχα πολλή αυτοπεποίθηση γιατί μεγάλωσα σε ένα πολύ συντηρητικό μέρος». Το V Magazine τον παρομοιάζει με τη 10η μούσα. O Adam εμπνέεται από τη Simone de Beauvoir, τη Madonna, τη Maria Callas. «Η ταυτότητά μου, ως μέρος της queer κοινότητας, έχει έναν δυνατό ρόλο σε αυτά που κάνω στο performance μου. Ο μόνος τρόπο να εκφραστώ αυθεντικά είναι μόνο όταν μου δίνεται απόλυτη ελευθερία».