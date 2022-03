Oscars 2022: Οι 7 υποψήφιες ταινίες που πρέπει να δεις πριν τη μεγάλη βραδιά

Οι ταινίες που προλαβαίνεις να δεις μέχρι την απονομή της Κυριακής

Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τα Όσκαρ και μετράμε αντίστροφα για την 27η Μαρτίου (ξημερώματα 28ης για εμάς). Η φετινή απονομή θα έχει μάλλον μικρότερη διάρκεια, εφόσον δεν θα δούμε live 8 κατηγορίες.

Οι ταινίες ωστόσο είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και έχει δημιουργηθεί μεγάλο buzz για πολλές από αυτές. Αν και το The Power of the Dog της Jane Campion δείχνει να έχει το προβάδισμα, φέτος έχουμε 10 υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία.

Αν δεν έχεις προλάβει να δεις τις φετινές υποψηφιότητες, εμείς είμαστε εδώ για εσένα. Ξεχωρίσαμε τις 7 καλύτερες, που θεωρούμε ότι πρέπει να ενσωματώσεις στον μαραθώνιο ταινιών που θα κάνεις λίγο πριν τα Όσκαρ. Άντε και καλή διασκέδαση!

The Power of the Dog

Με 12 υποψηφιότητες, Jane Campion στη σκηνοθεσία, Benedict Cumberbatch στον πρωταγωνιστικό ρόλο και κεντρικό θέμα την ομοφοβία την εποχή των cowboys, θες κάτι παραπάνω για να πειστείς; Οι ραντσιέρηδες από τη Montana βιώνουν μία σκληροτράχηλη ζωή μέχρι που ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών (και αδερφών) παντρεύεται και αλλάζουν οι ισορροπίες. Μία ταινία για την εσωτερικευμένη ομοφοβία και για το πώς η εκδίκηση μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις.

Drive My Car

Μία ιαπωνική ταινία που ακολουθεί την επιτυχία του Parasite, διαρκεί 3μιση ώρες και αποτυπώνει το πένθος ενός θεατρικού σκηνοθέτη για τον θάνατο της γυναίκας του, κατά τη διάρκεια της παραγωγής του Θείου Βάνια. Η ταινία βασίζεται σε μία μικρή ιστορία του Haruki Murakami και σκηνοθετείται από τον Ryusuke Hamaguchi.

Licorice Pizza

Αν είσαι σε mood για ταινία που διαδραματίζεται στα 70s, και μιλά για το ταξίδι της ενηλικίωσης, είναι αυτό ακριβώς που θες να δεις. Φανταστική μουσική, γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Bradley Cooper και ο Sean Penn, να κάνουν ένα cameo και ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο-αποκάλυψη. Η Alana Haim και ο συναρπαστικός Cooper Hoffman (ναι ναι, ο γιος του Philip Seymour).

CODA

Ο πολυβραβευμένος κωφός Troy Kotsur είναι ένας βασικός λόγος για να δεις την ταινία για την ιστορία μίας γυναίκας που ακούει αλλά ζει σε μία οικογένεια κωφών

Don't Look Up

Η ταινία του Netflix που δίχασε αλλά που, αν μη τι άλλο, είναι εντελώς επίκαιρη. . Η καταστροφή πλησιάζει μέσα από έναν κομήτη (και όχι πανδημία) αλλά η ανθρωπότητα δεν θέλει να το πιστέψει. Ένα cast- αφρόκρεμα που θα σε διασκεδάσει αλλά και που, αναπόφευκτα, θα σε προβληματίσει.

The Lost Daughter

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Maggie Gyllenhaal έχει στεφθεί με αποτυχία και η Olivia Colman εντυπωσιάζει, για μία ακόμη φορά. Το θέμα της μητρότητας, οι δύσκολες στιγμές, οι επώδυνες αναμνήσεις βάζουν ξανά την πρωταγωνίστρια στα φαβορί για Όσκαρ ερμηνείας. Βλέπεις και Ελλάδα.

Dune

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας που βασίζεται στο βιβλίο του Frank Herbert και δεν λέει ολόκληρη την ιστορία, είχε τεράστια εμπορική επιτυχία και υποψηφιότητα σε 10 κατηγορίες για Όσκαρ. Ό,τι πρέπει για τους λάτρεις του είδους (ή του Villeneuve).