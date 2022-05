Η πρώτη γκέι ρομαντική κομεντί είναι γεγονός και το trailer είναι ξεκαρδιστικό

Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει έναν καλό λόγο να γιορτάζει και μάλλον το οφείλει στον Billy Eichner. Ο γνωστός κωμικός και τηλεοπτική προσωπικότητα, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη γκέι ρομαντική κομεντί που θα περιλαμβάνει ένα εξ ολοκλήρου LGBTQ+ cast, το BROS.

Πρωταγωνιστεί ο ίδιος στο δικό του love story, και ως Bobby Leiber περιγράφει μέσα από το δημοφιλές podcast του πως του έχει ζητηθεί από παραγωγούς να γράψει μία γκέι ρομαντική κομεντί. Το trailer δείχνει από την αρχή τον αυτοσαρκαστικό χαρακτήρα της ταινίας, καθώς ο Leiber λέει πως το μεγάλο στούντιο του ζήτησε μια γκέι ταινία που θα μπορούν να δουν και οι straight. Όπου και απαντά με την υπέροχη ατάκα: «Άρα τι, να περιγράψω πως κάνω σεξ με τον Jason Momoa ενώ ταυτόχρονα ανησυχούμε για ένα ηφαίστειο;».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους, σε σκηνοθεσία του Nicholas Stoller, παραγωγή του Judd Apatow και ένα πολύ δυνατό cast. Όσο για τι θα δούμε, ας αφήσουμε τον Billy να τα πει, με δικά του λόγια.

«Γεια σας! Είμαι ο πολύ γκέι φίλος σας Billy Eichner. Σήμερα είναι μία φανταστική μέρα (και μία από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής μου) γιατί θα μοιραστώ μαζί σας το πρώτο trailer της ταινίας μου, BROS. Όσοι δούλεψαν μαζί μου από την πρώτη στιγμή, ξέρουν ότι ήθελα να κάνω μία ξεκαρδιστική ταινία για όλους, αλλά πρωτίστως, με ενδιέφερε να είναι αυθεντική για την LGBTQ+ κοινότητα, η οποία έχει βρεθεί στο περιθώριο στο Χόλιγουντ. Με ενδιέφερε να ακουστούν οι ανάγκες της κοινότητας, από το cast μέχρι την παραγωγή και το σενάριο».

Αν και είναι performer (και περήφανος γκέι) τα τελευταία 20 χρόνια, νιώθει ότι επιτέλους μπόρεσε να δημιουργήσει αυτή την ταινία, με την υποστήριξη των στούντιο που έφτιαξαν το Jurassic World ή το The Fast and the Furious.

«Εύχομαι να υπήρχε μία ανάλογη ταινία όταν ήμουν παιδί αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον έφτασε αυτή η μέρα».

Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και οι straight ρόλοι θα ενσαρκωθούν από LGBTQ+ άτομα, αν και όλα αυτά τα χρόνια συνέβαινε το αντίστροφο. Όπως και το ότι, σύμφωνα με το trailer, οι φιλίες και το σεξ των γκέι είναι διαφορετικές από τις straight και όλα αυτά για το "Love is Love is Love" είναι βλακείες. Είναι λοιπόν μία πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου, γιατί ο Billy Eichner θα είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας που θα γράψει και θα πρωταγωνιστήσει σε μία γκέι ταινία, που ανήκει σε ένα μεγάλο στούντιο, όπως η Universal. Στη βάση της όμως, θα δούμε μία ξεκαρδιστική και τρυφερή ταινία για έναν single γκέι άντρα που ξεκινάει μία σχέση το 2022. Και ποιός μπορεί να πει όχι σε μία ρομαντική κομεντί;