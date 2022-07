Alone Together: Η Katie Holmes έκανε μια ταινία για τον έρωτα στην Covid εποχή

Άλλη μία rom com που καταφτάνει το 2022, πιο επίκαιρη από ποτέ

Όπως όλα δείχνουν, αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την επιστροφή των ρομαντικών κομεντί. Μετά την επιστροφή της Julia Roberts στο είδος, την πρώτη gay ρομαντική κομεντί από τον Billy Eichner αλλά και τη Meg Ryan που σκηνοθετεί τη δική της ταινία, ήρθε η σειρά της Katie Holmes.

Δεν είναι μόνο ότι πρωταγωνιστεί στο Alone Together. Σκηνοθετεί, γράφει το σενάριο και υποδύεται την κριτικό φαγητού (να η επίδραση της Julia Roberts), η οποία κάνει ένα διάλειμμα από τη σχέση της με το αγόρι της, John, και φεύγει από το Μανχάταν για να πάει στην εξοχή. Δυστυχώς, το Airbnb έχει κλείσει και ένας άγνωστος, ο Charlie (Jim Sturgess) που είναι άλλη μία μοναχική καρδιά.

Κάπου εκεί δημιουργείται ένα ερωτικό τρίγωνο, και όλο αυτό διαδραματίζεται στην αρχή της πανδημίας, το 2020, τότε που τα κρούσματα ήταν 15 την ημέρα. Σύμφωνα με τις κριτικές, είναι σίγουρα μία ρομαντική κομεντί για ένα ειδύλλιο μίας Νεοϋορκέζας που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της. Ωστόσο, δεν λείπει ο σύγχρονος ρεαλισμός. Ωραίος ο έρωτας, αλλά υπάρχει και η υπενθύμιση του θανάτου, της σκληρότητας της ζωής αλλά και των τραυμάτων.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival και το κοινό θα τη δει στις αίθουσες από τις 22 Ιουλίου και μετά. Το cast περιλαμβάνει επίσης τις Becky Ann Baker, Zosia Mamet και Melissa Leo.

Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, το Alone Together δεν είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Katie Holmes. Είχε κάνει το 2016 το δραματικό All We Had ενώ το Rare Objects γυρίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αν περιμένουμε λίγο ακόμα, θα δούμε αν το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτό το καλλιτεχνικό της ξεδίπλωμα.