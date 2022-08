Η Beyonce αφαιρεί προσβλητική λέξη από το νέο τραγούδι της, μετά από μαζικές αντιδράσεις

H Beyonce έκανε ένα λάθος αλλά επανόρθωσε άμεσα

Η Beyonce μάλλον δεν έμαθε ποτέ τι συνέβη με τη Lizzo όταν χρησιμοποίησε τη λέξη spaz σε ένα κομμάτι της. Έτσι τις τελευταίες μέρες, από όταν και κυκλοφόρησε το νέο album της Bey, "Renaissance", υπήρξαν πολλές θυμωμένες αντιδράσεις στα social media από εκείνους που άκουσαν το κομμάτι Heated και διεπίστωσαν ότι υπάρχει ο στίχος "Spazzin' on that ass, spazz on that ass".

Αν και δεν θα έπρεπε να εξηγήσουμε εμείς στην Queen Bey ότι ο ιατρικός όρος της λέξης αναφέρεται σε μία αναπηρία που δυσκολεύει τους ανθρώπους να ελέγξουν τους μύες τους, ειδικά αυτούς των άκρων. Συνεπώς, δεν είναι πλέον οκ να χρησιμοποιείς τη λέξη(και παρόμοιές της), ακόμα και όταν το εννοείς μεταφορικά ή το συμπεριλαμβάνεις σε μία πρόταση με σεξουαλικά υπονοούμενα. Είναι πάντα λάθος.

Το κοινό λοιπόν αντέδρασε καθώς και ο The Guardian, με ένα κείμενο της Hannah Diviney, που απευθύνεται στη μουσικό.

«Η αφοσίωση της Beyonce στο να διηγείται ιστορίες μουσικά και οπτικά είναι εκτός συναγωνισμού. Όπως είναι και η δύναμή της στο να κερδίζει την προσοχή του κόσμου όταν διηγείται τις εμπειρίες της ως μαύρη γυναίκα. Αλλά όλα αυτά δεν δικαιολογούν τη χρήση προσβλητικής γλώσσας».

Η αντίδραση της ομάδας της ήταν άμεση και λακωνική. «Η λέξη, που δεν χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να βλάψει με πρόθεση, θα αντικατασταθεί». Ωστόσο, περιμέναμε περισσότερα από την Beyonce ειδικά αν σκεφτείς την πολύ πρόσφατη ιστορία της Lizzo. Υπενθυμίζουμε ότι και εκείνη, στο κομμάτι Grrrls από το album Special, είχε τον εξής στίχο: "Hold my bag, bitch, hold my bag/Do you see this shit? I'm a spaz". Μετά από τις αντιδράσεις, το τελευταίο σημείο έγινε "Hold Me back".

«Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν ήθελα ποτέ να συμβάλω στη χρήση προσβλητικής γλώσσας. Νιώθω όμως περήφανη που έκανα αυτά τα βήματα, άκουσα και πέρασα στη δράση». δήλωσε τότε η Lizzo και προφανώς είναι πολύ σημαντικό να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι. Ίσως για αυτό δεν περιμέναμε ότι η Beyonce θα επέτρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο στο album Renaissance. Οι εποχές (ευτυχώς) αλλάζουν και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας.