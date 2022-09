Οι 2 συμβουλές του DiCaprio στον Chalamet είναι πραγματικά καλές (αν είσαι σταρ)

Ο παλιός μεταδίδει λίγη σοφία στον συνεχιστή του, για το πώς να μην τα κάνει μαντάρα με την καριέρα του στο Hollywood

Δεν ξέρω αν θυμάσαι πότε γνωρίσαμε τον Timothée Chalamet. Ήταν το όχι και τόσο μακρινό 2017, στο Call Me By Your Name. Έγινε το νέο αντικείμενο πόθου κοριτσιών και αγοριών, θυμίζοντάς μας το (σίγουρα μακρινό) 1997, τότε που ο Leonardo DiCaprio βυθίστηκε άδοξα στον Τιτανικό.

Δύο ηθοποιοί που μοιάζουν πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της προσωπικής τους ζωής. Αποφεύγουν τις πολλές συνεντεύξεις, απέχουν από τα social media και επικεντρώνονται στο να κάνουν τις σωστές επαγγελματικές επιλογές. Ειδικά για το τελευταίο, ο παλιός συμβούλευσε τον νέο.

Από το ένα "it boy" στο άλλο, o Leonardo DiCaprio μοίρασε λίγη σοφία και σαν γνήσιος θείος, είπε δύο πράγματα στον Chalamet, όταν τον γνώρισε το 2018. «Μην κάνεις σκληρά ναρκωτικά και ούτε να σκεφτείς να παίξεις σε ταινίες για superheroes». Αυτά μάς είπε ο Tim σε συνέντευξη που έδωσε για τη βρετανική Vogue, αναφερόμενος τότε που οι δυο τους συναντήθηκαν επαγγελματικά στο Don't Look Up του Netflix.

Ο Leo έχει σίγουρα απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, αλλά και οι supoerheroes τι θα κάνουν; Κλέφτες θα γίνουν; Ο ίδιος πάντως είναι γνωστός για την επιλεκτικότητά του και τη συνεργασία του με κλασικούς σκηνοθέτες. Το The Revenant του Alejandro González Iñárritu του χάρισε το Όσκαρ, ενώ η επόμενη ταινία του θα είναι το Killers of the Flower Moon του Martin Scorsese. Για συμμετοχή σε σειρές, ούτε λόγος.

Killers of the Flower Moon

Από την άλλη, ο νεαρός συνάδελφός του είναι επίσης πολύ προσεκτικός, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Το Dune, το Bones and All του Guadagnino, το Wonka που έρχεται το 2023 και φυσικά του sequel του Call Me By Your Name που θα δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, εννοείται χωρίς τον Armie Hammer.