Διαφορετικές γυναίκες, που μάχονται για τα δικαιώματα των άλλων, και το κάνουν (και) μέσα από την τηλεόραση

Το τεύχος The Power of Women του Variety τιμά τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, η καθεμία στον τομέα της, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλες και που στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Αυτή τη φορά, τα τιμώμενα πρόσωπα είναι οι κυρίες Malala Yousafzai, Elizabeth Olsen, Hillary και Chelsea Clinton.

Η Malala Yousafzai είναι survivor απόπειρας δολοφονίας από τους Ταλιμπάν, αλλά δεν θέλει να τη θυμούνται για αυτό. Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη μέρα που η 15χρονη Πακιστανή δέχτηκε δολοφονική επίθεση και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην Αγγλία, με την οικογένειά της.

Σήμερα, στα 25 της, έχει διανύσει μία τεράστια διαδρομή και ο κόσμος τη χαιρετά διακριτικά όταν τη βλέπει, από σεβασμό και δέος. Εκείνη όμως είναι απλώς μία νέα γυναίκα της γενιάς της, που ζει στο Λονδίνο, για πρώτη φορά λίγο μακριά από τους γονείς της, που βλέπει Stranger Things και Sex Education στο Netflix, είναι ερωτευμένη με τον σύζυγό της και ταυτόχρονα έχει ένα Νόμπελ, είναι ακτιβίστρια και έχει δημιουργήσει την εταιρία παραγωγής Extracurricular, η οποία υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την Apple TV+.

«Όταν με ρωτούν τι δουλειά κάνω, πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Νομίζω ότι είμαι ακτιβίστρια και κάποια που διηγείται ιστορίες. Ο ακτιβισμός δεν πρέπει να περιορίζεται. Μπορείς να αλλάξεις το μυαλό των ανθρώπων με περισσότερους τρόπους. Ξέρουμε εξάλλου ότι στο Χόλιγουντ σου λένε, άμεσα και έμμεσα, ότι οι χαρακτήρες δεν πρέπει να είναι πολύ νέοι, πολύ Μουσουλμάνοι και ότι αν γίνει μία τέτοια σειρά, αρκεί. Έχουμε δει αρκετούς λευκούς άντρες στην οθόνη, οπότε μπορούμε να δούμε κι άλλα πράγματα. Ήρθε η ώρα να δούμε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος να παίζουν, να σκηνοθετούν, να είναι οι παραγωγοί».

Δεν θέλει να κάνει content μόνο για θλιμμένες ή πολύ σοβαρές ιστορίες. Θέλει τα πάντα. Και fun και σεξ και ντοκιμαντέρ. Το ζητούμενο για την ίδια είναι η εκπροσώπηση και η κατάρριψη των στερεοτύπων Αν και η Malala είχε εκφράσει δημόσια τη γνώμη της για τον γάμο και ότι είναι εντελώς περιττός θεσμός, η ίδια το έκανε στα 24 της. Έπεσαν όλοι να τη φάνε, επειδή ήταν ανακόλουθη, αλλά η ίδια είπε απλώς ότι θα το έκανε αν γνώριζε τον άνθρωπο που θα υποστήριζε τη δουλειά που κάνει και θα περνούσε τέλεια μαζί του. End of story.

Η Elizabeth Olsen ήταν γνωστή ως η μικρή αδερφή των διδύμων Olsen, πράγμα που αδικούσε τρομερά τη δική της καριέρα. Με το πέρασμα των χρόνων, η Elizabeth απέκτησε τη δική της υπόσταση και σταματήσαμε να τη συνδέουμε με τις μεγάλες αδερφές της. Η ίδια εξάλλου έκανε τα πράγματα με μία πιο «κανονική» σειρά, αφού αποφάσισε νωρίς ότι προτιμάς τις σχολικές παραστάσεις χορού και όχι τις οντισιόν, σπούδασε αλλά τελικά επέστρεψε σε αυτό που αγαπούσε από πάντα. Ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια από το Sundance Film Festival, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν κεντρική ηρωίδα της Marvel με το WandaVision.

Λατρεύει την ποικιλία και θα ήθελε να δοκιμάσει όλα τα είδη. Ετοιμάζει ένα θεατρικό έργο και μία ταινία, που για την ώρα δεν είναι ανακοινώσιμα. Διαθέτει αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό της ηρεμίας όταν επικοινωνεί και την απίστευτη δυναμική ενέργεια στο σετ. Έτσι την περιγράφουν οι συνεργάτες της.

Η Hillary Clinton συνεργάζεται με την κόρη της για το ντοκιμαντέρ που οι ίδιες δημιούργησαν και βασίζεται στο βιβλίο του 2019, Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience. Αν και οι δύο κυρίες δεν ήθελαν να είναι μπροστά στην κάμερα, θα τις δούμε να συζητούν με γυναίκες που έχουν πετύχει.

Η Chelsea Clinton θυμάται την εποχή που ήταν παιδί και ήταν αντικείμενο χλευασμού, ειδικά μετά το ειδύλλιο του πατέρα της με τη Monica Lewinski. Αποφάσισε ότι θα το χρησιμοποιήσει προς όφελός της, για να δυναμώσει και να προστατεύσει τα υπόλοιπα παιδιά, όπως τα δικά της που δεν φέρνει στο φως της δημοσιότητας.

«Όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες -πρότυπα. Ίσως η Ιωάννα της Λωραίνης και η Βασίλισσα Ελισάβετ», σημειώνει η Hillary ενώ δεν συμφωνεί με την Alexandria Ocasio-Cortez που δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκλεχθεί γυναίκα Πρόεδρος των Η.Π.Α. «Σίγουρα είναι δύσκολο και υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά, αλλά πιστεύω ότι πλησίασα πολύ στο να το πετύχω. Κι όπως λέει και η αγαπημένη μου ταινία "A League of Their Own", αν δεν ήταν δύσκολο, θα το έκανε οποιοσδήποτε».

Μιλά επίσης για την απαγόρευση των αμβλώσεων και υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει στην καμπάνια της, το 2016. «Είτε θα παραμείνουμε σε αυτό το σκοτάδι που μάς έχει ρίξει η δεξιά και μάς κάνει να πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον μας, είτε θα χτίσουμε ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, συμπερίληψη, χαρά και γέλιο», κλείνει η Chelsea Clinton.