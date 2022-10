Ο Brendan Gleeson είναι ο επόμενος host του SNL και έκανε το καλύτερο promo (σε skateboard!)

Ο Brendan Gleeson μόλις έκανε το πιο fun promo για το SNL εδώ και χρόνια

Το Saturday Night Live επέστρεψε στους δέκτες για τη 48η σεζόν του και παρόλο που μετρά αρκετές απώλειες, θα έχει για οικοδεσπότη τον Brendan Gleeson.

Αφού αποχώρησαν οι βασικές παρουσίες των: Aristotle Athari, Aidy Bryant, Pete Davidson, Kate McKinnon, Alex Moffat, Kyle Mooney, Chris Redd και Melissa Villasenor, έχουμε μερικά new entries στη νέα σεζόν του SNL. Τους Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow και Devon Walker. Η πρεμιέρα έγινε την 1η Οκτωβρίου, με οικοδεσπότη τον Miles Teller και 8 Οκτωβρίου, θα απολαύσουμε τον 67χρονο Ιρλανδό ηθοποιό, Brendan Gleeson.

Κάνει το καλύτερο promo για το live του; Αδιαμφισβήτητα. «Είμαι ο Brendan Gleeson, οι περισσότεροι άνθρωποι με ξέρουν ως ηθοποιό, αλλά ο πραγματικός εαυτός μου είναι skater». Κάνει skating σε όλο το στούντιο με την καινούρια Molly Kearney να είναι η ασφάλεια του χώρου και να τον παρακαλά να σταματήσει. «Up yours copper», της απαντά δείχνοντας την πραγματική του ηλικία. Ο ηθοποιός σβήνει το No στην πινακίδα No Skateboarding και αυτό το Σάββατο (ή μάλλον ξημερώματα Κυριακής για εμάς) ξέρουμε τι θα δούμε.

Ο ηθοποιός θα βρεθεί εκεί για να προμοτάρει την ταινία του "The Banshees of Inisherin", την οποία μπορείς να δεις στις Νύχτες Πρεμιέρας, με μουσική καλεσμένη τη Willow, κόρη των Will και Jada Pinkett Smith.