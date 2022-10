Βρέθηκε ο «μαγικός» αριθμός βημάτων που εμποδίζουν την αύξηση βάρους

Tα 8.600 βήματα τη μέρα αποτρέπουν την εμφάνιση παχυσαρκίας στους ενήλικες

Μέχρι σήμερα, ξέραμε ότι τα 10.000 βήματα έχουν μια λίστα γεμάτη από οφέλη για την υγεία τόσο του οργανισμού όσο και την ψυχική υγεία. Νέα έρευνα δείχνει ότι τα 8.600 βήματα τη μέρα αποτρέπουν την εμφάνιση παχυσαρκίας στους ενήλικες ενώ όσοι είναι υπέρβαροι, μπορούν να μειώσουν στο μισό τις πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι κάνοντας επιπλέον 2.400 περπατώντας.

Όπως περιγράφεται στο CNN, ο μέσος άνθρωπος παίρνει 500γρ.-1 κιλό κάθε χρόνο από την περίοδο που είναι νεαρός ενήλικος μέχρι τη μέση ηλικία, φτάνοντας σταδιακά σε ένα μη υγιές βάρος ή ακόμη και την παχυσαρκία, όσο περνούν τα χρόνια. «Οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να μειώσουν τον κίνδυνο της παχυσαρκίας περπατώντας περισσότερο», δήλωσε ο συγγραφέας της νέας έρευνας, αναπληρωτής καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής στο Vanderbilt University Medical Center του Nashville, δρ. Evan Brittain.

Η νέα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τα εξαιρετικά οφέλη του περπατήματος ενώ αναλύθηκαν κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια δραστηριότητας για την υγεία περισσοτέρων από 6.000 ανθρώπων. Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, φορούσαν activity trackers για τουλάχιστον δέκα ώρες την ημέρα. Ήταν άνθρωποι από 41 έως 67 ετών και ο δείκτης μάζας σώματος ήταν από 24.3- που είναι στο εύρος του υγιούς βάρους- έως το 32.9, επίπεδο στο οποίο κάποιος θεωρείται παχύσαρκος.

