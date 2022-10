Η ηθοποιός μιλά για τους ρόλους, την ξαφνική επιτυχία, την Κένυα και γιατί αποχώρησε από το "The Woman King"

Η Lupita Nyong'o δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για την επιτυχία και το Όσκαρ που θα ερχόταν από την πρώτη μόλις ταινία της, όπως παραδέχεται σε συνέντευξη στο The Hollywood Reporter. Στο Yale τους προετοίμαζαν μόνο για την αποτυχία και τα ατελείωτα χρόνια αναμονής μέχρι να έρθει ένας καλός ρόλος. Αλλά και η πατρίδα της, Κένυα, δεν της έδωσε ποτέ την αυτοπεποίθηση να πιστέψει στο ότι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Κι όμως, τα κατάφερε. "She need an Oscar for that pretty dark skin/Pretty like Lupita when the cameras close in", όπως λέει και η Beyonce για την ηθοποιό στο κομμάτι Brown Skin Girl.

Ήρθε η ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» το 2013 και μαζί και οι κρίσεις πανικού. Αδυνάτισε πάρα πολύ και έπρεπε να κάνει επέμβαση για ινομυώματα. Η συνέχεια όμως ήταν πολύ καλύτερη. Ακολούθησε το συγκλονιστικό "Us" του Jordan Peele, το Star Wars, και το θεατρικό έργο "Eclipsed", που της χάρισε ένα Tony. Ο ρόλος όμως που τη σημάδεψε, κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, ήταν η Nakia στο Wakanda.

Στο sequel, που έρχεται τον Νοέμβριο, το cast πενθεί εντός και εκτός οθόνης την απώλεια του βασιλιά τους, Chadwick Boseman, χωρίς να αποκαλυφθεί το ποιος θα πάρει τη θέση του. Έμαθε για τον θάνατό του από ένα μήνυμα της Viola Davis. «Παρέλυσα. Ήξερα ότι ήταν άρρωστος, αλλά όχι από κάτι απειλητικό. Ήταν ο ηγέτης μας γιατί είχε αυτή τη μοναδική αύρα». Μιλά για τις φορές που προσπαθούσε να τον πείσει για πράγματα με τα οποία διαφωνούσε και εκείνος απλά της έλεγε όχι με στωικό τρόπο. Δεν την ακολούθησε στο promo tour στην Αφρική και εκείνη προσπάθησε πολύ για να τον πείσει. «Τώρα ξέρω γιατί δεν μπορούσε». Ο Boseman την επηρέασε στα πάντα γιατί δεν ήθελε να αλλάξει κανέναν. Έβγαζε απλά τον καλύτερο εαυτό των άλλων.

Το σενάριο του sequel ήταν όλο γραμμένο πάνω στον T'Challa και έπρεπε να αλλάξει εντελώς, και γρήγορα. Η Marvel δεν ήθελε να τον αντικαταστήσει και πολλοί fans διαφώνησαν γιατί ο ρόλος του συμβόλιζε πολλά και βοήθησε πολλά μαύρα αγόρια να ταυτιστούν. Ο θάνατος έγινε κομμάτι της ταινίας και άλλος θα πάρει τη σκυτάλη. Για την ώρα, παραμένει μυστικό. Η ίδια πάντως δούλεψε πολύ σκληρά για να μπορεί να λειτουργεί κάτω από το νερό, όπου εκτυλίσσεται κατά βάση η ταινία. «Με τη Lupita, παίρνει αυτό που βλέπεις. Είναι έξυπνη, μορφωμένη και χαρισματική. Έχει αυτοπεποίθηση και αυτό που την ενδιαφέρει είναι να είναι αληθινή απέναντι στον εαυτό της, και μόνο«, αναφέρει ο σκηνοθέτης Ryan Coogler.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της ταινίας "The Woman King", από όπου και αποχώρησε όταν γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη φυλή και τη βία που ασκούσαν. Ήταν φιλική λύση συμφωνία, γιατί απλά ήξερε ότι δεν γινόταν να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο.

Το πρόσωπο που τη βοήθησε να εκφράζει τον εαυτό της και στο οποίο οφείλει την καριέρα της, είναι η Amondi Buyu, η κουλ θεία που ήταν πολύ ανοιχτή, ξύρισε το κεφάλι της και της έδωσε τον χώρο να εξερευνήσει τη θηλυκότητά της, έτσι όπως ήθελε. Και τη βοήθησε να γίνει η θεία που είναι σήμερα για τη δική της ανιψιά. Γεννήθηκε στο Μεξικό, όπου ο πατέρας της, Peter, κυβερνήτης κομητείας στην Κένυα, βρέθηκε για να διδάξει, αλλά γρήγορα επέστρεψαν στην Κένυα. Η μητέρα της, Dorothy, ήταν σύμβουλος σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα. Αυτό την έκανε δημοφιλή στο σχολείο, αλλά όχι για καλό λόγο. Όλοι είχαν άποψη για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο πατέρας της και η Lupita την άκουγε χωρίς να τη ζητήσει.

Το ίδιο συνέβη και το 2014, όταν έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που απέκτησε συμβόλαιο με τη Lancome και το πρώτο εξώφυλλο του People, ως η πιο όμορφη γυναίκα. «Έγινα το αντικείμενο μίας πολύ μεγαλύτερης συζήτησης, που ήταν περισσότερο κοινωνικοπολιτική. Την εκτίμησα αλλά με ενδιέφερε το ποια είμαι εγώ, και όχι η θεωρία. Ήταν την εποχή που υποδύθηκε τη Maz Kanata στο Star Wars και όλοι απόρησαν. Εκείνη όμως είχε ανάγκη από κάτι που θα την έκανε να νιώθει ότι βγαίνει από το σώμα της και από όλα αυτά που έλεγαν οι άλλοι.

Παρόλα αυτά, δεν αποστασιοποιήθηκε ποτέ από τον διάλογο. Το έκανε όμως με τον δικό της τρόπο, γράφοντας το best seller παιδικό βιβλίο, "Sulwe", για ένα κορίτσι που είχε πιο σκούρο δέρμα, σαν τα μεσάνυχτα και σίγουρα το πιο σκούρο στην οικογένειά της. Έμαθε ότι η αυτοπεποίθηση έρχεται μέσα από το να κάνεις focus στο θετικό και να μην είσαι πάντα προετοιμασμένη για την αποτυχία. Μετά το 12 Χρόνια Σκλάβος, όλοι την πίεζαν να συνεχίσει αμέσως και να ξεχάσει το θέατρο. «Η Emma Thompson μου έσωσε τη ζωή, γιατί μου είπε ότι εγκατέλειψε την υποκριτική για 8 χρόνια, όταν όλοι της έλεγαν ότι θα ξεχαστεί. Με ενθάρρυνε να επιστρέψω στο θέατρο, εκεί όπου άρχισαν όλα. Τα βραβεία και το να είσαι celebrity δεν είναι η δουλειά που κάνουμε».

Όσο για την προσωπική της ζωή, είναι ένα κομμάτι πολύ δικό της. Εμφανίζεται στα βραβεία με μέλη της οικογένειάς της και ποτέ δεν παραδέχτηκε τη σχέση της με τον Jared Leto. «Θέλω η δουλειά μου να μιλάει περισσότερο από τον έρωτα. Αυτό είναι μόνο δικό μου».

Λατρεύει τα μικρά projects αλλά δεν θεωρεί ότι οι ταινίες Marvel καταπίνουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου. «Αν θέλεις να έχεις πλούσιο πολιτισμό, πρέπει να έχεις επιλογές. Στην Κένυα, η ζάχαρη ήταν ζάχαρη. Λευκή ή καστανή. Έρχεσαι στις Η.Π.Α. και υπάρχει ολόκληρος διάδρομος στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι σύμβολο πλούτου. Λατρεύω λοιπόν μία καλή ταινία Marvel αλλά αυτό δεν μου στερεί την επιθυμία να παίξω σε κάτι μικρό. Πρέπει να υπάρχουν τα πάντα για να συνεχίσουμε να έχουμε το προνόμιο της επιλογής».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο The Hollywood Reporter