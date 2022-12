Η Chloë Grace Moretz ξέρει από εργασιακό bullying: «Οι μεγαλύτεροι άντρες μου φέρονταν σαν μωρό και απέρριπταν τις ιδέες μου»

H 25χρονη ηθοποιός συνάντησε πολλά εμπόδια από μεγαλύτερους άντρες στη δουλειά

Η Chloë Grace Moretz υπάρχει στις ζωές μας από το 2005, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόλις 25. Ξεκίνησε ως child actor στα 7 της, έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως "The Amityville Horror", "500 Days of Summer", "Diary of a Wimpy Kid" και στα 14 έγινε η πρωταγωνίστρια του "Carrie", το πασίγνωστο βιβλίο του Stephen King.

Παρόλα αυτά, ένιωθε ότι κανείς δεν την έπαιρνε στα σοβαρά, κάθε φορά που είχε να προτείνει κάτι. «Από τότε που έγινα πρωταγωνίστρια στα 14, ήταν ενδιαφέρον να δω ποιοι θα ήταν αληθινά δυσαρεστημένοι από μία νέα γυναίκα.

Σε εκείνο το σημείο, δούλευα ήδη για χρόνια και ενώ συνέχιζα να παίρνω σημαντικούς ρόλους, ήταν πάντα ενδιαφέρον να βλέπω τα εμπόδια από πολλούς ανθρώπους», είπε η Chloë Grace Moretz στο podcast "Reign with Josh Smith".

«Η πλειοψηφία ήταν σίγουρα μεγαλύτεροι άντρες, που με αντιμετώπιζαν σαν μωρό. Έφερνα στο τραπέζι σοβαρές προτάσεις που συνήθως απέρριπταν». Αναφέρει ότι ήταν κάπως αρρωστημένο που έπρεπε να υπερασπίζεται συνέχεια τον έφηβο εαυτό της σε έναν μεγαλύτερο άντρα. Και το χειρότερο είναι ότι με τόσα που έχουμε ακούσει, αυτή η είδηση μάς φαίνεται πολύ light.