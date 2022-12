Η Scarlett Johansson θέλει να δουλέψει σε γωνιακό γραφείο στη Disney- Όλοι μας, Scarlett μου

Η 37χρονη ηθοποιός θέλει να αλλάξει καριέρα, και την καταλαβαίνουμε

Η Scarlett Johansson κουράστηκε λίγο με την καριέρα στην υποκριτική και η dream job της τώρα πια είναι να έχει ένα γωνιακό γραφείο (ή bungalow) στα στούντιο της Disney. Κι εμείς Scarlett μου, αλλά εσύ έχεις σίγουρα περισσότερες πιθανότητες.

Μιλώντας στο podcast "Table for Two" του φίλου της Bruce Bozzi, βρέθηκαν σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ενώ δίπλα γίνονταν γυρίσματα. «Κάθε φορά που περνώ από γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, νιώθω μία ζεστασιά μαζί με πανικό και οίκτο». Αυτή η δήλωση οδήγησε μοιραία στα γυρίσματα που έκανε στη Βαρκελώνη για το "Vicky Cristina Barcelona» του Woody Allen («εκεί όπου ο σκηνοθέτης είναι κάτι σαν θεός») και πόσο δύσκολο ήταν να κάνουν τις σκηνές με 600 θεατές και 50 παπαράτσι.

«Ήταν εφιαλτικό. Πραγματικά λατρεύω τη δουλειά μου και δεν θέλω να παραπονιέμαι, αλλά οι ηθοποιοί πρέπει να μπλοκάρουν κάθε ήχο και εμπόδιο». Μίλησε επίσης και για το "Scoop", την ταινία του Woody Allen στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν και για εκείνη τη μέρα που ο Allen γελούσε με μία ατάκα και δεν βγήκε ποτέ η σκηνή. «Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και στο τέλος ήταν πολύ απογοητευμένος με τον εαυτό του. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σεβάστηκε την ομάδα, που ήταν εκεί από τις 6 το πρωί».

Η Johansson ξεκίνησε την καριέρα της πολύ μικρή και πριν φτάσει στα 18, είχε ήδη σεξουαλικοποιηθεί μέσα από τους ρόλους στο "Lost in Translation" ή το "Girl With the Pearl Earring". «Με ήθελαν μονίμως να είμαι η σεξοβόμβα και να παίζω το τρίτο πρόσωπο. Με είχαν στριμώξει και δεν μπορούσα να βγω».

Η καριέρα της βέβαια πήρε τον δρόμο που εκείνη ήθελε να πάρει. Μέχρι να πάρει το γραφείο στην Disney, θα ήθελε να σκηνοθετήσει και να γίνει παραγωγός.