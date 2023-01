Η Meryl Streep θα είναι στον 3ο κύκλο του "Only Murders in the Building" (και τώρα θα το δούμε σίγουρα)

Η πολυσυζητημένη σειρά ξεκίνησε τα γυρίσματα του 3ου κύκλου

Η σειρά της Hulu, "Only Murders in the Building" μόλις απέκτησε έξτρα ενδιαφέρον. Η Meryl Streep θα είναι στο cast του 3ου κύκλου και το ανακοίνωσε η Selena Gomez.

Το βίντεο που ανέβασε δείχνει τους 3 πρωταγωνιστές Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short από τα γυρίσματα, ενώ βλέπουμε τον υπέροχο Paul Rudd. «Πώς θα γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα;» αναρωτιούνται, και η Meryl Streep κάνει εμφάνιση πίσω από τον καναπέ, βάζοντας ένα μαξιλάρι στην πλάτη του Martin.

Ακόμα δεν ξέρουμε αν έρχεται ως guest, αλλά η ανακοίνωση έγινε με τον πιο cute τρόπο. Η σειρά έχει ήδη αποκτήσει τεράστιο κοινό (τη βρίσκεις και στο Disney+) και είναι ένα κράμα κωμωδίας και δράματος που ακολουθεί τους γείτονες ενός κτιρίου, οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τις μυστηριώδεις δολοφονίες που συμβαίνουν.

Μπαίνοντας στον 3ο κύκλο, ο Charles, ο Oliver και η Mabel βρίσκονται στην αναζήτηση του δολοφόνου του Ben Glenroy (που υποδύεται ο Paul Rudd). Στο φινάλε του 2ου πέθανε στη σκηνή του Broadway ενώ έπαιζε. Λίγη υπομονή για να δούμε τι θα κάνει η Meryl Streep και αν έρχεται για να μείνει στη σειρά.