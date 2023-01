Η Dakota Johnson έκανε τα πιο burn αστεία για τον Armie Hammer και τον κανιβαλισμό

Η ηθοποιός προκάλεσε τα γέλια αλλά και τα χειροκροτήματα του κοινού

Η Dakota Johnson κατάφερε να προκαλέσει γέλια στο κοινό του Sundance Festival, αλλά όχι με ένα απλό αστείο. Ανέβηκε στη σκηνή του δείπνου "A Taste of Sundance" για να παραδώσει στον φίλο και συνεργάτη της, τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino, το βραβείου του παγκοσμίου icon.

Και από το πουθενά, έκανε τα πιο burn αστεία για τον πρωταγωνιστή της ταινίας του, Call Me By Your Name. Τον Armie Hammer δηλαδή που έχει κατηγορηθεί από διάφορες γυναίκες για κανιβαλισμό και σεξουαλική κακοποίηση. Όλα ξεκίνησαν όταν η Johnson δήλωσε ότι της είχαν προτείνει τον ρόλο του ροδάκινου στην ταινία (που ήταν ο "παρτενέρ" του Chalamet σε μια σεξουαλική σκηνή της ταινίας που πλέον έχει γράψει τη δική της ιστορία).

«Δυστυχώς, έπρεπε να αρνηθώ λόγω χρόνου. Ευτυχώς δηλαδή γιατί θα ήμουν άλλη μία γυναίκα που θα προσπαθούσε να φάει ο Armie Hammer». Προφανώς και υπήρξαν γέλια στο κοινό, όπως και αποθέωση για το σχόλιο, αλλά η Dakota δεν σταμάτησε εκεί. «Έχουν περάσει 5 χρόνια από την πρεμιέρα του Call Me By Your Name και ο Luca δεν έχει σταματήσει να μάς ταξιδεύει σε υπέροχα μέρη», αναφερόμενη στη νέα του ταινία "Bones and All". «Ποιος το περίμενε ότι ο κανιβαλισμός είναι τόσο δημοφιλής»;

Κλείνοντας αυτό τον μονόλογο, κάλεσε στη σκηνή τον Guadagnino να παραλάβει το βραβείο του, λέγοντας: «Στο μυαλό μου, και νομίζω και στο δικό σας, ο Luca Guadagnino είναι η επιτομή του παγκοσμίου icon. Φορά Prada όλη την ώρα!».

Σίγουρα η οικειότητα που έχει η Johnson με τον Ιταλό σκηνοθέτη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί δύο φορές σε ταινίες, βοήθησε στο delivery αυτών των αστείων, αλλά έχει αποδείξει και μόνη της πως, αν θέλει να την πει σε κάποιον, θα το κάνει στεγνά και χωρίς ντροπές.