Sarah Michelle Gellar: «Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, ακόμα δεν με παίρνουν στα σοβαρά οι άντρες του χώρου»

Η 45χρονη ηθοποιός μίλησε για το comeback της και γιατί οι άντρες συνάδελφοι δεν την παίρνουν στα σοβαρά

Η Sarah Michelle Gellar βρίσκεται στη σόουμπιζ τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή από τότε που ήταν 5 ετών. Η πρώτη της δουλειά ήταν για ένα διαφημιστικό των Burger King, στο οποίο έπρεπε να κακολογήσει τα Mc Donald's, μία κίνηση που της απαγόρευσε την είσοδο στη γνωστή αλυσίδα. Λίγο μετά χώρισαν οι γονείς της και δεν ξαναμίλησε ποτέ με τον πατέρα της.

Στα 17 της, έκανε το πρώτο δοκιμαστικό για τη σειρά που της άλλαξε τη ζωή, το "Buffy the Vampire Slayer", με το ομώνυμο hashtag στο TikTok να μετρά 400 εκατομμύρια views και τις νεότερες γενιές να ταυτίζονται με την Buffy Summers. «Ως ηθοποιός, ελπίζεις ότι θα κάνεις κάτι που θα αντέξει στον χρόνο, οι άνθρωποι θα το βλέπουν ακόμη και θα σημαίνει κάτι για αυτούς», λέει η Gellar σε συνέντευξή της στο The Guardian.

Ακολούθησαν ταινίες με τεράστια εμπορική επιτυχία, όπως το Scream 2, το Cruel Intentions, The Grudge, Scooby-Doo και μετά αποφάσισε ότι θέλει να γίνει μαμά πλήρους απασχόλησης. Η 13χρονη Charlotte και ο 10χρονος Rocky είναι καρποί του έρωτά της με τον επίσης ηθοποιό Freddie Prinze Jr, με τον οποίο αποτελούν ένα από τα λίγα ζευγάρια του Hollywood που έχουν αντέξει περισσότερα από 20 χρόνια.

Αυτό που της έδωσε την τελική ώθηση για να κάνει ένα τόσο μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά ήταν ο θάνατος του Robin Williams, το 2014, την περίοδο που υποδυόταν την κόρη του στη σειρά "The Crazy Ones". Ο γιος της ήταν 2 μηνών και μετά από αυτό, αφιερώθηκε στη μητρότητα. Μέχρι το comeback της το 2022 με έναν μικρό ρόλο στο "Do Revenge" του Netflix και το ολοκαίνουριο "Wolf Pack", τη σειρά όπου πολεμά με υπερφυσικές δυνάμεις.

Περίμενε τη σωστή στιγμή και την κατάλληλη πρόταση για να επιστρέψει στην υποκριτική, που τόσο πολύ αγαπά. Και ήθελε να το κάνει σε ένα γνώριμο είδος: «Έφηβοι που πολεμούν αιμοδιψή πράγματα». Όπως η ίδια λέει:

«Η Buffy αντιμετώπιζε τους τρόμους της εφηβείας. Τώρα μπαίνει και το κομμάτι της ψυχικής υγείας, της απομόνωσης και της καταστροφής του πλανήτη». Αν και αναγνωρίζει ότι η Buffy ήταν μία φεμινιστική σειρά, που διαχειρίστηκε σωστά τα θέματα σεξουαλικότητας και πένθους, τώρα νιώθει ότι, ως παραγωγός, έχει τον πρώτο λόγο και δεν είναι απλώς μία ηθοποιός που παίζει τον ρόλο της.

«Είπα στον δημιουργό Jeff Davis ότι διαθέτω 40 χρόνια εμπειρία κι έχω να φέρω πολλά στο τραπέζι. Θα έχω ιδέες και θα τις εκφράζω έντονα». Σαν την άποψη που έχει για τον σκηνοθέτη του "Buffy", Joss Whedon, και τις κατηγορίες εναντίον του για μισογυνισμό στα γυρίσματα. Αν και εκείνος υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι είναι από τους καλύτερους, η Gellar είπε λιτά και περιεκτικά «Αν και είμαι υπερήφανη που συνδέεται το όνομά μου με την Buffy Summers, δεν θέλω να συνδέεται για πάντα με τον όνομα του Joss Whedon», επιβεβαιώνοντας πλαγίως το ότι ήταν κακοποιητικός.

Αν και δεν σκοπεύει να μπει σε λεπτομέρειες γιατί θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει κάποιο κέρδος, πιστεύει ότι οι επόμενες γενιές δεν θα αντιμετωπίζουν ουρλιαχτά από ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ένα καθημερινό φαινόμενο της δικής της εποχής. «Βέβαια ακόμα δεν με παίρνουν στα σοβαρά οι άντρες και νιώθω ότι πρέπει να απαγγέλω συνέχεια το βιογραφικό μου. Αλλά αν κάτι με έμαθαν τα παιδιά μου, είναι το να έχω υπομονή».

Για την ώρα, ο στόχος της είναι να δουλεύει επιλεκτικά, να είναι ηθοποιός και παραγωγός και να ασχοληθεί full time με τη δουλειά της όταν τα παιδιά θα φύγουν για το Πανεπιστήμιο. «Δεν είχα ονειρευτεί ότι θα έχω επιτυχία, οπότε τώρα το χαίρομαι. Έχω γίνει εξώφυλλο σε όλα τα περιοδικά, έχω πάρει βραβεία και τώρα θέλω απλώς να διασκεδάσω».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο "The Guardian"