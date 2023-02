Η (non binary) Bella Ramsey του The Last Of Us έχει απάντηση για τους ομοφοβικούς haters της σειράς: «Ας το συνηθίσουν»

Η 20χρονη ηθοποιός έχει γίνει το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της τηλεόρασης φέτος

Έχουμε δώσει όλη μας την προσοχή στον Pedro Pascal, ή "Daddy" όπως το Ίντερνετ τον αποκαλεί δικαίως. Η συμπρωταγωνίστριά του, Bella Ramsey, είναι η έκπληξη του "The Last Of Us", αν και η καριέρα της δεν ξεκίνησε τώρα.

Την είδαμε στον 6ο κύκλο του Game of Thrones, ως Lyanna, το παιδί-ηγέτης του οίκου Mormont. Το καλοκαίρι του 2022, πρωταγωνίστησε στη μεσαιωνική φεμινιστική ταινία της Lena Dunham, "Catherine Called Birdy" αλλά και στο δράμα εποχής "Becoming Elizabeth".

Όσο έκανε όλα αυτά, ετοιμαζόταν για τον ρόλο που θα της άλλαζε τη ζωή. Πριν συμβεί αυτό, έφαγε τόσο cyber bullying, που ήθελε να τα παρατήσει πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το videogame "The Last of Us" ήταν γνωστό και όλοι περίμεναν να δουν την ηθοποιό που θα υποδυόταν την έφηβη Ellie. «Έπαθαν εμμονή με το τετράγωνο κεφάλι μου, όπως έγραφαν. Έφτασα στο σημείο να ψάχνω μαζοχιστικά το σχόλιο που θα ήταν χειρότερο από το προηγούμενο», παραδέχεται στο GQ Magazine.

Έναν χρόνο μετά, όλοι αποθεώνουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την ενήλικη σοφία και ικανότητα για βία. «Μακάρι να μπορούσα να πω ότι έχω την αυτοπεποίθηση και δεν με έχει επηρεάσει όλο αυτό. Αλλά τουλάχιστον χαίρομαι που δικαιώθηκα».

Οι δημιουργοί της σειράς Craig Mazin και Neil Druckmann έψαξαν πολύ για να βρουν την ιδανική Ellie. Η 20χρονη Bella Ramsey ήταν όλα όσα ήθελαν, και είναι σίγουρα η ιδανική για το δεύτερο μέρος, που ακολουθεί την ιστορία του videogame "The Last of Us: Part Two". Είναι γνωστό ότι εκεί είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία και σε σχέση με την Dina.

Η Ramsey αυτοπροσδιορίζεται, στην πραγματική ζωή, ως non binary, αλλά είναι πολύ οκ με το να χρησιμοποιεί θηλυκή αντωνυμία. Φορούσε ειδικό επίδεσμο στα γυρίσματα, έτσι ώστε να καλύπτεται το στήθος της, «αν και μάλλον δεν είναι πολύ καλό για την υγεία».

Αναφέρεται στη σχέση της με τον Pedro Pascal και πόσο υποστηρικτικός ήταν σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. Έχοντας μία trans αδερφή, μπορούσε να μιλήσει μαζί της βαθιά αλλά και χιουμοριστικά, με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο.

«Δεν με ενοχλούν οι αντωνυμίες, αλλά περιγραφές όπως νεαρή κυρία, ή δυνατή νέα γυναίκα, από τη στιγμή που δεν αισθάνομαι έτσι. Έχω βάλει φορέματα και κορσέ για ρόλους και ένιωθα τρομερή ισχυρή φορώντας τα. Είναι διασκεδαστικό να υποδύεσαι κάτι τόσο αντίθετο από εσένα».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι συμμετέχει σε μία σειρά που αγκαλιάζει την LGBTQ+ κοινότητα και σχεδόν κάθε επεισόδιο έχει και μία αντίστοιχη ιστορία (στον 2ο κύκλο, θα υπάρχει και trans άτομο). Και δεν την ενδιαφέρει η άποψη του κοινού που έχει ως βάση το μίσος. «Ας το συνηθίσουν. Αν δεν θες να δεις τη σειρά επειδή έχει gay ή trans άτομα, είναι δικό σου το πρόβλημα. Δεν θα φοβηθώ». Και ιδανικά θα ήθελε να κάνει αυτή τη σειρά για πολλά χρόνια. Κι εμείς Bella μου.

