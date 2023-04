Hoyeon: «Στην Κορέα, έχουμε ένα ρητό. Όταν το ρύζι ωριμάζει, σκύβει το κεφάλι. Να μένεις ταπεινός, δηλαδή, παρά την επιτυχία»

Η 28χρονη ηθοποιός και μοντέλο μιλά για την τεράστια αλλαγή στη ζωή της, μετά το Squid Game

Κάποια στιγμή μέσα στο 2021, είδε τους followers στο Instagram της να σκαρφαλώνουν τα 15 εκατομμύρια, μέσα σε 3 εβδομάδες. Ο λόγος ήταν το Squid Game, η σειρά του Netflix που έκανε ρεκόρ σε views και χάρισε στην πρωτοεμφανιζόμενη Hoyeon SAG Award, το πρώτο για ηθοποιό σε ξενόγλωσση σειρά.

Η αρχή βέβαια είχε γίνει στα 16 της, όταν φίλοι και συγγενείς την προέτρεψαν να γίνει μοντέλο. Οι γονείς της την παρακαλούσαν να γίνει φαρμακοποιός, αλλά εκείνη ήταν πολύ ανταγωνιστική και διψούσε για οικονομική ανεξαρτησία. Βρέθηκε να μένει στη Νέα Υόρκη, να περνά όλες αυτές τις μοναχικές μέρες και νύχτες σε πτήσεις, σε ξενοδοχεία ή μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο για την επόμενη δουλειά. Συνεχίζει να περπατά σε catwalks, μόνο που τώρα είναι ambassador σε Louis Vuitton, Adidas και Lancôme. Και μίλησε για όλα αυτά στο GQ.

Την περίοδο του μόντελινγκ, έγινε σινεφίλ μόνο και μόνο για να γεμίζει τον κενό χρόνο. «Τα αγαπημένα μου είναι το Fargo, το Eternal Sunshine of the Spotless Mind και το Children of Men. Είδα όμως και Marvel, κινούμενα σχέδια, sci-fi. Δεν είχα κάποια προτίμηση σε είδος. Ακόμα δεν έχω». Μέχρι που ήρθε η στιγμή που σκέφτηκε ότι η υποκριτική ήταν ίσως ο μόνος τρόπος να εκφράσει όλα τα συναισθήματα που ζούσαν μέσα της. «Πίστευα ότι δεν μπορώ να δείξω τον θυμό και τη λύπη μου, και η υποκριτική ήταν σαν ψυχοθεραπεία», λέει εξηγώντας ότι η έκφραση των συναισθημάτων δεν ανήκει στην κορεάτικη κουλτούρα.

Έκανε μερικά μαθήματα και όταν τον Ιανουάριο του 2020, έληξε το συμβόλαιό της με πρακτορείο μόντελινγκ, υπέγραψε με πρακτορεία ηθοποιίας στη Σεούλ. 20 μέρες μετά την έστειλαν στο πρώτο της casting για το Squid Game. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Και παρόλο που ο σκηνοθέτης και οι συμπρωταγωνιστές της την έχουν αποθεώσει για το ερμηνευτικό της ντεμπούτο, η ίδια δεν πιστεύει καθόλου ότι είναι αλήθεια. «Όταν ξεκίνησε να παίζει στο Netflix, τον πήρα τηλέφωνο για να του ζητήσω συγγνώμη». Ωστόσο, προετοιμαζόταν για καιρό, για να μιλήσει σε συγκεκριμένη κορεάτικη διάλεκτο, σε πολεμικές τέχνες και κρατούσε καθημερινό ημερολόγιο για την προσωπικότητα της ηρωίδας της. Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο αναφαλή, μία επιτυχία, ένα βραβείο και αμέτρητες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μετά;

«Στην Κορέα, έχουμε ένα ρητό. Όταν το ρύζι ωριμάζει, σκύβει το κεφάλι. Σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνεις ταπεινός, παρ' όλη την επιτυχία. Υπάρχει ένα κομμάτι μου που δεν μου επιτρέπει να έχω αυτοπεποίθηση, γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσω να προσπαθώ και θα δίνω όλο μου τον εαυτό. Αν και, εδώ που τα λέμε, ποτέ δεν θα φτάσω στην τελειότητα γιατί ποτέ δεν θα μπορέσω να κατανοήσω πλήρως τον χαρακτήρα που ερμηνεύω».

Το Squid Game της έφερε αμέτρητες επαγγελματικές προτάσεις, και οι μοναδικές για τις οποίες έκανε οντισιόν και ήθελε πραγματικά, είναι και τα επόμενα projects της. Το Disclaimer του Alfonso Cuaron, μαζί με την Cate Blanchett και το The Governesses της A24, μαζί με τη Lily-Rose Depp. Έκανε σούπερ εντατικά μαθήματα για να μάθει αγγλικά, γιατί δεν ήξερε καθόλου μέχρι πέρυσι, και τώρα απλώς θέλει να κάνει πράγματα που να αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο. Για αυτό αποφάσισε να φύγει από τη Σεούλ, όταν ήταν μικρή.

Σήμερα όμως η οπτική της έχει αλλάξει. Αγόρασε σπίτι στην πόλη, από την οποία κάποτε δραπέτευσε, ενώ λατρεύει τα βουνά που κάποτε την ενοχλούσαν. «Μάλλον οι ιδέες μου ήταν ξεπερασμένες, όταν πίστευα ότι πρέπει να πάω στο Los Angeles, αν θέλω να τα καταφέρω. Ήταν κάτι σαν το αμερικάνικο όνειρο. Αλλά μπορείς να διηγηθείς υπέροχες και καθολικές ιστορίες σε διάφορες γλώσσες και πόλεις. Έτσι όπως έκανε και το Squid Game. Αυτός είναι και ο λόγος που θα συμμετάσχει στο θρίλερ Hope, από τον Κορεάτη σκηνοθέτη Na Hong-jin.

«Κάποιος κάποτε μου είπε ότι η υποκριτική είναι σαν τη ζωή. Δεν θα νιώσεις ποτέ πλήρης, αλλά θα παλεύεις μια ζωή για να νιώσεις έτσι. Κάνω ότι μπορώ για να πετύχω τον στόχο μου, και χαίρομαι που το κάνω με τους δικούς μου κανόνες».

