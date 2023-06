Jennifer Coolidge: «Οφείλω τη νέα καριέρα μου στο κοινό και όχι στο Hollywood»

Η 61χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τη νέα φάση της καριέρας της -κι εμείς μαζί της

Είναι αδιαμφισβήτητα η νέα βασίλισσα του Hollywood. Η ειρωνεία είναι ότι πάντα ήταν, αλλά η πρώτη σπουδαία ευκαιρία της δόθηκε στα 61. «Αν μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου με άλλες ευκαιρίες, θα το έκανα. Πάντα έβλεπα ταινίες με ρόλους που ήξερα ότι ήταν ιδανικοί για εμένα», εξομολογείται η Jennifer Coolidge στο Harper's Bazaar.

Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τη νέα πραγματικότητα που ζει, κι ας άργησε μερικές δεκαετίες. Η Coolidge ήξερε από τα 6 της ότι θα γίνει ηθοποιός, όταν ο πατέρας της την πήρε από το σχολείο για να την πάει σε ένα φεστιβάλ για τον Charlie Chaplin. «Είναι η στιγμή που έχει κλειδώσει μέσα μου για πάντα». Βοήθησε και το ότι μεγάλωσε σε μία οικογένεια που πίστευε σε μία φιλελεύθερη θρησκεία, όπου το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ζεις τη ζωή σου και να κάνεις καλό. Και αυτό εξηγεί πολλά για την προσωπικότητά της.

Σπούδασε θεατρολογία και υποκριτική, αλλά πέρασε τη δεκαετία των 20 με κακές οντισιόν, δουλειές ως σερβιτόρα και πολύ αυτοσχεδιασμό, που όμως δεν της ταίριαζε. Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος ήρθε στα 32 της, ως μασέζ αλλά όλα άλλαξαν στα 40, όταν ήρθαν οι ρόλοι στο American Pie, ως θρυλική μαμά του Στίφλερ και ως εργαζόμενη σε κέντρο αισθητικής στο Legally Blonde.

Harper's Bazaar/POLLY BORLAND

«Είχα απλώς εξαλείψει κάθε πιθανότητα επιτυχίας ή αναγνώρισης. Αν μου το έλεγες πριν από 10 χρόνια, θα σου έλεγα ότι έγινε παρεξήγηση». Το project που άλλαξε τη ζωή της ήταν το The White Lotus, που παραλίγο να απέρριπτε. «Ήταν στην αρχή της πανδημίας και δεν ένιωθα πολύ άνετα να πάω στη Χαβάη και να περνάω καλά στην παραλία με κοκτέιλ και μαγιό. Μέχρι που με συνέφερε ο ηθοποιός Chase Winton».

Μία σειρά που της χάρισε Emmy, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα SAG Award, βραβεία MTV και πολλά ακόμα. Το όνομά της έγινε hashtag στο TikTok, μετά τη μνημειώδη ατάκα «Αυτοί οι γκέι προσπαθούν να με σκοτώσουν», που έγινε κούπα, αυτοκόλλητο σε αμάξια και t-shirt. Η Coolidge πήρε τη θέση που περίμενε τα τελευταία 20 χρόνια, και αυτό ήταν που τη συγκίνησε τόσο πολύ όταν παρέλαβε τη Χρυσή Σφαίρα της. Ευχαρίστησε τον Michael Patrick King και την Ariana Grande που τη μιμήθηκε στο The Tonight Show. Της έστειλε μήνυμα και εκείνη την προσκάλεσε να ενσαρκώσει τον ρόλο της στο Legally Blonde, για τις ανάγκες του βίντεο "Thank U Next". «Υπάρχουν τόσα νέα κορίτσια εκεί έξω που κάνουν πράγματα που αναγνωρίζονται αμέσως. Ήταν τιμή μου που συμμετείχα στο βίντεο».

Η γνώμη της για την ξαφνική δόξα είναι αυτό που πιστεύουμε όλοι. «Συνέβη επειδή με διαλέξατε εσείς, το κοινό, και όχι το Hollywood. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε πολύ προσωπικά πράγματα και χαίρονται τόσο πολύ που με βλέπουν. Δεν νομίζω ότι έχει χαρεί ποτέ μαζί μου κάποιος ατζέντης». Το δεύτερο πράγμα που τη χαροποιεί είναι η νέα σχέση της με τη μόδα. Έχει φορέσει Tom Ford, Balmain, Westwood, Saint Laurent. «Η διαφορά μεταξύ του να προσπαθείς στη δουλειά και του να είσαι εκεί που είμαι τώρα, είναι ότι βελτιώνεται ο τρόπος που ντύνεσαι».

Χαίρεται με την επιτυχία, αλλά είναι σε μια ηλικία που θέλει να προσφέρει. «Είναι τέλειο να σε σέβονται και να σου μιλούν όλοι οι σπουδαίοι ηθοποιοί, αλλά ήθελα ανέκαθεν να προσφέρω, χωρίς όμως να μπορώ». Πλέον συμμετέχει σε αμέτρητες καμπάνιες για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, στον οργανισμό του Elton John για το AIDS, είναι περήφανη vegan και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

«Τώρα νιώθω ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, γιατί ξαφνικά με καλούν σε μεγάλες ομάδες. Τώρα μιλώ με ανθρώπους που μπορούν να φέρουν όντως την αλλαγή. Έχω μία θέση στο τραπέζι και αυτό είναι το υπέρτατο δώρο για εμένα».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Harper's Bazaar