Disney και LGBTQ κοινότητα: Μία προβληματική σχέση που κάποτε θα έχει happy end

Γιατί η Disney άργησε τόσο να γίνει συμπεριληπτική;

Η Disney ήταν ανέκαθεν μία "family friendly" εταιρία, που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χαλάσει αυτό το προφίλ, δημιουργώντας πρόβλημα στις σχέσεις της με χώρες που υιοθετούν ομοφοβικούς νόμους. Όπως αυτός της Florida, που δεν σου επέπτρεπε να λες τη λέξη gay. Υπήρξαν αμέτρητα brands που αντιτέθηκαν δημόσια, αλλά η Disney δεν ήταν μέσα σε αυτά. Δήλωσε ωστόσο ότι παράγει περιεχόμενο που εμπνέει.

Οι υπάλληλοι της Disney και της Pixar έγιναν έξαλλοι, γιατί ήξεραν ότι πάντα υπήρχε ban σε οτιδήποτε υπαινισσόταν κάτι gay στις ταινίες της Disney. Σκηνές που έπρεπε να σβηστούν και ήρωες που όλοι ξέραμε ότι είναι queer, αλλά δεν δηλωνόταν ποτέ ρητά. Μετά τη μαζική έξοδο των υπαλλήλων τον Μάρτιο του 2022, η Disney αναγκάστηκε να εξελιχθεί, επιτρέποντας στο "Lightyear" να συμπεριλάβει ένα gay φιλί (με διάρκεια 1 δευτερολέπτου). H ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Disney, κι ας πήρε στον κολοσσό αμέτρητες δεκαετίες να το σεβαστεί.

Ας δούμε την ιστορία της Disney, από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του gay στοιχείου, αλλά και των ανθρώπων που δούλευαν εκεί.

Τα πρώτα χρόνια

Ίσχυε ό,τι και στις υπόλοιπες εταιρίες. Αν ήσουν gay εργαζόμενος, έπρεπε να το κρύβεις πολύ καλά. Οι ταινίες μπορεί να αναφέρονταν σε queer χαρακτήρες, αλλά πάντα με τον γνωστό χλευαστικό τρόπο. Όσο για την Disneyland και Disney World, εδώ μιλάμε για απόλυτη απαγόρευση. Δεν μπορούσες να χορέψεις με το ταίρι σου. Δύο έφηβα αγόρια εκδιώχθηκαν από την πίστα χορού. Και ενώ κέρδισαν τη δικαστική διαμάχη, η Disney προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί κάτι παρόμοιο.

1989-1999- Η σιωπηλή gay Αναγέννηση

Όλα άλλαξαν όταν ανέλαβαν οι queer δημιουργοί, στους οποίους η Disney οφείλει τεράστια εμπορική επιτυχία. Ένα ανάλογο παράδειγμα ήταν η μουσική του Elton John για το Lion King. Χαρακτήρες, όπως ο Scar και ο Gaston, κωδικοποιήθηκαν ως gay κι ας μην αναφέρθηκε ποτέ. Η Ursula ήταν μία ωδή στις drag queens, ενώ η Mulan αποτελεσε μία trans αλληγορία. Αν και ήταν ξεκάθαρο ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ήταν σημαντικό κομμάτι, η Disney άργησε πολύ να παράσχει βασικές υπηρεσίες υγείας στους συντρόφους των gay εργαζομένων.

2000-2013- Οι queer χαρακτήρες παραμένουν γρίφοι

Παρόλο που υπήρχαν gay δημιουργοί και το Disney Channel έφτιαχνε σειρές με ρόλους που θα μπορούσαν να είναι queer, ποτέ δεν ειπώθηκε ανοιχτά. Κι αυτό, γιατί ανησυχούσαν για το πώς θα αντιδράσει η εταιρία.

2013-2016- Η ειδική περίπτωση της Elsa

Αν και είναι ξεκάθαρο ότι η Elsa του Frozen είναι gay, αφού δεν υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, το υπαινίσσεται με στίχους όπως "Let It Go" και "Show Yourself". Ναι, μπορεί να συμβόλιζε την ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση, αλλά γιατί να μην ταυτιστούν μαζί της έφηβοι και παιδιά που θέλουν να κάνουν coming out; Ήταν πάντως μία καλή αρχή.

2017-2022

Η χρυσή εποχή των πολλών gay χαρακτήρων. Η αρχή έγινε με τον LeFou στο live action της "Beauty and the Beast", όπου χορεύει με έναν άντρα, αν και έγινε ελαφρώς χλευαστικά. Μαμάδες λεσβίες στο Toy Story 4, ένας κύκλωπας αστυνομικός στο "Onward", το Luca της Pixar και πολλά ακόμη παραδείγματα. Κάτι αλλάζει στην Disney.

Strange World

Φτάνουμε στο 2022, με μία ταινία που παρουσιάζει τον gay γιο του κεντρικού χαρακτήρα. Η ταινία είχε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, παρά τα επικριτικά σχόλια της δεξιάς. Η Disney όμως έχει ήδη κόψει τις σχέσεις της με anti-gay χορηγούς και οι queer (όχι μόνο gay) χαρακτήρες .