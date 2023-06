H κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών στη Νότια Ασία, σύμφωνα με έρευνα

Η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη, η οποία έχει αυξηθεί κατά 1 βαθμό Κελσίου, συνδέεται με περισσότερο από 6% αύξηση των περιστατικών σωματικής και σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ που απειλούν τον πλανήτη, είναι απειλητικές και για τις γυναίκες, σύμφωνα με έρευνα. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, που ήταν από τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί, συνδέονται με αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας όσο κι αν δυσκολεύεται κανείς να κάνει την τρομακτική συσχέτιση.

Η Ινδία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι από εκείνα τα μέρη στον κόσμο σύμφωνα με τον Guardian, που η κλιματική κρίση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο με αυξημένη κακοποίηση. Το 2022 αποτέλεσε μάλιστα ένα «έτος ακραίων κλιματικών φαινομένων» και η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Psychiatry την Τετάρτη, διαπίστωσε ότι η αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό Κελσίου, συνδέεται με μια ανησυχητική αύξηση (τουλάχιστον) της τάξεως του 6.3% των περιστατικών σωματικής και σεξουαλικής βίας σε τρεις χώρες της Νότιας Ασίας.

Στα πλαίσια της μεγάλης έρευνας, καταγράφηκαν οι τραυματικές εμπειρίες τους από τη συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική βία που είχαν υποστεί. Τα συγκεκριμένα στοιχεία συγκρίθηκαν στη συνέχεια με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε κάθε σημείο κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η Ινδία, στην οποία καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά συντροφικής βίας και από τις τρεις χώρες, παρουσίαζε παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση στην κακοποίηση: με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό Κελσίου, καταγράφηκε μαζί και αύξηση της τάξεως του 8% στη σωματική βία και 7.3% στα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως η Ισπανία, βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με υπερβολικές θερμοκρασίες και ακραία κύματα καύσωνα και ξηρασίας. Αυτόν τον μήνα, η Ινδία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας πολλούς θανάτους από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Η Ευρώπη κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ τον Απρίλιο και το Τέξας διανύει την τρίτη εβδομάδα ενός φονικού καύσωνα που έχει ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Όσο για την Κίνα, στις πιο βόρειες πόλεις, οι κάτοικοι λαμβάνουν εκκλήσεις να αποφεύγουν τις μετακινήσεις αφού οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς.

Η Μισέλ Μπελ, ειδικός της περιβαλλοντικής υγείας στο πανεπιστήμιο Γέιλ και συν- επικεφαλής της έρευνας, υπογραμμίζει ότι «υπάρχουν πολλοί πιθανοί φυσιολογικοί αλλά και κοινωνιολογικοί δρόμοι, με τους οποίους οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τους κινδύνους αύξησης της βίας». Οι υπερβολικές θερμοκρασίες καθηλώνουν τους ανθρώπους στο σπίτι, απομονώνοντας τους από τον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα έχουν ως αποτέλεσμα κακές σοδειές και μια οικονομία που ροκανίζεται.

