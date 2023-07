Sex Education, Stranger Things, Λεονάρντο Ντικάπριο: Τα τρέιλερ που περιμέναμε, είναι εδώ

Όλα τα τρέιλερ που περιμέναμε με αγωνία

Κόντεψες να ξεχάσεις τη σειρά "Sex Education"; Μήπως σου έλειψε λίγο "Stranger Things", παρόλο που δεν έχουν καν ξεκινήσει τα γυρίσματα του φινάλε; Ευτυχώς που υπάρχουν και τα τρέιλερ και μάς δίνουν ένα preview του τι θα δούμε, ακόμα κι αν αυτή η ώρα αργεί.

Μετά την Barbie, που έχει κυριαρχήσει το φετινό καλοκαίρι, περιμέναμε με ανυπομονησία το εντυπωσιακό φινάλε της σειράς που μάς δίδαξε πολλά για το σεξ. Το "Sex Education" θα ολοκληρωθεί με τον 4ο κύκλο του, καταφτάνοντας στο Netflix στις 21 Σεπτεμβρίου.

«Μετά το κλείσιμο του σχολείου Moordale, ο Ότις και ο Έρικ έχουν να αντιμετωπίσουν νέες συνθήκες. Αν θα είναι και πάλι losers και αν θα μπορέσει ο Ότις να στήσει τη νέα κλινική για σεξ εντός του σχολείου, παρέχοντας συμβουλές στους συμμαθητές του. Το σχολείο Cavendish όμως είναι σοκαριστικά προοδευτικό, χωρίς ανταγωνισμούς, και με μπόλιη ευγένεια μεταξύ των μαθητών. Ταυτόχρονα, η Maeve ζει το όνειρό της στις Η.Π.Α. και ο Ότις έχει να διαχειριστεί την απουσία της αλλά και το ότι δεν είναι πλέον το μόνο παιδί στο σπίτι του». Ο τελευταίος κύκλος θα έχει νέες προσθήκες, αλλά και απουσίες του σταθερού cast. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένας γλυκός αποχαιρετισμός, με σεξ, αυτογνωσία και μπόλικο χιούμορ.

Σειρά έχει το "Stranger Things", αλλά όχι το φινάλε, που θα δούμε κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εδώ πρόκειται για μία θεατρική παράσταση στο Λονδίνο, "The First Shadow", που θα λειτουργήσει ως prequel και θα πάει πίσω στο 1959, τότε που ξεκίνησαν όλα και οι γονείς των παιδιών ήταν μικροί. Η νεότερη εκδοχή της Winona Ryder και του David Harbour. Μαζί με ένα teaser, βλέπουμε και το μήνυμα «Η αρχή της ιστορίας μπορεί να κρατά το κλειδί για αυτό που ακολουθεί».

Η σειρά δυστυχώς θα αργήσει να επιστρέψει όπως πάντα, αλλά τώρα υπάρχει και ένα ακόμη εμπόδιο. Η μεγάλη απεργία των σεναριογράφων στις Η.Π.Α., μέρος των οποίων είναι και οι δημιουργοί της σειράς, Duffer Brothers. Το cast ήταν έτοιμο να ξεκινήσει τα γυρίσματα, αλλά αναβλήθηκαν λόγω των συνθηκών. Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε.

Για το τέλος, σου έχουμε Leonardo Dicaprio και Martin Scorsese. Η ταινία τους "Killers of the Flower Moon", έρχεται στις αίθουσες τον Οκτώβριο με ένα «επικό γουέστερν εγκλήματος, εκεί που η αλήθινή αγάπη συναντά την προδοσία». Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του David Grann και διαδραματίζεται στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του '20 και μία σειρά σφαγών, γνωστές και ως "Reign of Terror". Μέλη της κομητείας Osage Nation δολοφονήθηκαν από λευκούς, προκειμένου να κλέψουν τις περιουσίες τους, που προέρχονταν από πετρέλαια.