Πολ Μεσκάλ και Άντριου Σκοτ στην πρώτη φωτογραφία από το πολυαναμενόμενο γκέι δράμα «All of us Strangers»

Μάθαμε επίσης ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου

Δύο μεγάλα ιρλανδικά ταλέντα ενώνουν τις δυνάμεις τους, για ένα υπέροχο gay love story. Οι ηθοποιοί Πολ Μεσκάλ και Άντριου Σκοτ πρωταγωνιστούν στην ταινία "All of us Strangers", σε σκηνοθεσία Άντριου Χέι, και ανυπομονούσαμε να δούμε έστω μία φωτογραφία από τα γυρίσματα.

Η ταινία βασίζεται (αλλά όχι εντελώς) στο βιβλίο "Srangers" του Ταίκι Γιαμάντα και είναι μία δραματική ερωτική ιστορία μεταξύ δύο ανδρών, αλλά με σουρεάλ στοιχεία. Ο Άνταμ και ο Χάρι γνωρίζονται στο Λονδίνο του σήμερα, όπου ξεκινά μία ερωτική εξερεύνηση μεταξύ τους. Ο Χάρι, που υποδύεται ο Μεσκάλ, επιστρέφει στο πατρικό του, εκεί όπου έζησε με τους γονείς του που έχουν πεθάνει. Ανακαλύπτει όμως ότι οι γονείς του ζουν και δεν δείχνουν καθόλου γερασμένοι. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι τους υποδύονται οι Κλερ Φόι και Τζείμι Μπελ.

Μετά από μήνες αναμονής, η Searchlight Pictures μάς αποκαλύπτει την πρώτη φωτογραφία της ταινίας, αλλά και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να βρίσκονται μάλλον σε μία pub και να αγκαλιάζονται. Ο φωτισμός σε μωβ είναι το χρώμα του bisexuality, αλλά δεν ξέρουμε αν η επιλογή είναι τυχαία.

Αν και δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, θα τη δούμε στις 22 Δεκεμβρίου. Έναν χρόνο μετά, θα δούμε τον Μεσκάλ και στο sequel του "Gladiator", ενώ τον Ιούνιο κυκλοφόρησε και η ταινία του, "Carmen". Όσο για τον Άντριου Σκοτ, τον είδαμε στην ταινία της Λίνα Ντάναμ, "Catherine Called Birdy", στο πλευρό του Μπέλα Ράμσει.