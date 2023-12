Οι 25 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2023, σύμφωνα με τους Financial Times

Αυτές είναι οι 25 γυναίκες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη το 2023

Ηθοποιοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαμβάνει τις πιο επιδραστικές γυναίκες για το 2023, σύμφωνα με τους Financial Times. Γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει για το ταλέντο, τη δύναμη και την ανθεκτικότητά τους. Γυναίκες που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκες που παρά τη νεαρή ηλικία τους αποδεικνύουν ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις.

Όλες αυτές οι γυναίκες είναι τόσο διαφορετικές, αλλά παράλληλα έχουν κάτι κοινό: Αλλάζουν τον κόσμο.

Μάργκο Ρόμπι

Η Μάργκο Ρόμπι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ηθοποιός και παραγωγός που διευθύνει μια εταιρεία παραγωγής, τη LuckyChap, η καριέρα της Μάργκο Ρόμπι έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιτυχίες.

Μπιγιόνσε

Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει αντικειμενικά αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται Μπιγιόνσε. Κάθε στιγμή της παγκόσμιας περιοδείας, Renaissance World Tour, προκάλεσε δέος σε όλο τον κόσμο, και απέδειξε την πραγματική ουσία του ταλέντου της.

Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ

Η συγγραφέας Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ υπενθυμίζει εδώ και πολύ καιρό στους αναγνώστες της να ανοίξουν τα μάτια τους, να ανοίξουν τα μάτια τους μπροστά στην κρίση του πλανήτη, στη φτώχεια και τις κακουχίες. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι μόνο μια από τις σπουδαιότερες συγγραφείς μας, είναι και μια από τις σπουδαιότερες δασκάλες μας.

Φίμπι Φίλο

Η επίδραση της Φίμπι Φίλο στη μόδα είναι περισσότερο ένα συναίσθημα, παρά κάτι που μπορεί κανείς να το περιγράψει με λόγια. Έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας, έναν κόσμο που περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από το τι φοράει κάποιος. Δίνοντας προτεραιότητα στο τι ήθελαν οι γυναίκες από τα ρούχα τους και πώς τις έκαναν να αισθάνονται, μεταμόρφωσε τη γυναικεία ένδυση. Με την πολυαναμενόμενη ομώνυμη εταιρεία της, η οποία λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο, η Φίμπι φαίνεται ότι συνέχισε ακριβώς από εκεί που σταμάτησε.

Άλια Μπατ

Η Βρετανίδα-Ινδή ηθοποιός του κινηματογράφου, Άλια Μπατ, έκανε το ντεμπούτο της το 2012, στην ταινία Student of the Year. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κάνει μια σημαντική πορεία. Στα 30 της χρόνια, έγινε παραγωγός, πρωταγωνίστησε σε μια χολιγουντιανή ταινία δράσης, μπήκε στο κατασκοπευτικό σύμπαν της πανίσχυρης Yash Raj Films ως σούπερ-πράκτορας και έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που εντάσσεται σε αυτό το πανίσχυρο κλαμπ των ανδρών.

Aespa

Ενώ μέχρι πρότινος στις πρώτες θέσεις των κορεατικών charts κυριαρχούσαν τα συγκροτήματα αγοριών, ένα νέο κύμα κοριτσίστικων συγκροτημάτων ανέβηκε στην κορυφή. Οι aespa, αφού κυκλοφόρησαν τα πρώτα άλμπουμ τους, έσπασαν μια σειρά από ρεκόρ για τα κοριτσίστικα γκρουπ της K-pop, διευρύνοντας τα όριά της.

Λόλα Σόνεϊν

Η Λόλα Σόνεϊν είναι Νιγηριανή ποιήτρια και συγγραφέας που έκανε το ντεμπούτο της με το μυθιστόρημα The Secret Lives of Baba Segi's Wives, στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο του 2010. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αγαπήθηκε ευρέως, καθώς αποτελεί μια αιχμηρή μελέτη μιας πολυγαμικής νιγηριανής οικογένειας. Ίσως το πιο γνωστό επίτευγμά της είναι το λογοτεχνικό φεστιβάλ που ίδρυσε το 2013, το Aké Arts and Book Festival, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο συγγραφείς από όλη την ήπειρο για συζητήσεις και εργαστήρια σχετικά με την τέχνη και τη συγγραφή.

Μίρα Μουράτι

Η Μίρα Μουράτι είναι επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI, και βρίσκεται στο τιμόνι του βαθύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Η οραματική ηγεσία της Μίρα επεκτείνεται πολύ πέρα από την επιστήμη και την έρευνα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, στον σχεδιασμό του τρόπου ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή.

Φραν Ντρέσερ

Η Φραν Ντρέσερ είναι ένα σύμβολο. Ως ηθοποιός ξεπέρασε τις αντιξοότητες για να χτίσει ένα προσωπικό brand που την κάνει αγαπητή διεθνώς. Ως πρόεδρος του σωματείου SAG-AFTRA, ηγήθηκε των μελών της σε μια απεργία 118 ημερών φέτος, για να επιτύχει μια αποδεκτή συμφωνία με τα στούντιο.

Μέρι Μπάρρα

Πλοηγείται στη μεγαλύτερη εργατική δράση στην αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και δεκαετίες. Η διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors, Μέρι Μπάρρα, κόρη ενός συνδικαλιστή μηχανικού, προέρχεται από μια οικογένεια που έχει περάσει συνολικά περισσότερα από 80 χρόνια εργασίας στην εταιρεία.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ε.Ε, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαχειρίστηκε τις καθημερινές απαιτήσεις της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αξιοσημείωτη ικανότητα. Και το έκανε αυτό σε μια περίοδο πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων

Τζάνετ Τρουνκάλ

Η Τζάνετ Τρουνκάλ είναι ακόμη μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους Financial Times άσκησε μεγάλη επιρροή το 2023. Κι αυτό γιατί φέτος έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής εταιρείας Big Four. Εκλέχθηκε Global Chair και CEO της ΕΥ, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024.

Κάριν Κέλερ-Σούτερ

Η Κάριν Κέλερ-Σούτερ, με γνώση, θάρρος και αποφασιστικότητα ήταν μια προσωπικότητα που αντιμετώπισε την τραπεζική κρίση της Credit Suisse νωρίτερα φέτος.

Λίσα Ντάισον

Η Λίσα Ντάισον, είναι μόλις η τέταρτη Αφροαμερικανίδα στην ιστορία που απέκτησε διδακτορικό στη θεωρητική φυσική. Ενισχύει την έρευνα της NASA, ενώ οι επιχειρήσεις της προσφέρουν λύσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας: την κλιματική κρίση και τη λειψυδρία.

Κάρολ Τομέ

Αναλαμβάνοντας έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς ηγετικούς ρόλους σε μια από τις πιο αβέβαιες στιγμές του κόσμου, η Καρόλ Τομέ έβαλε τη μοναδική της σφραγίδα στην UPS. Είναι μια από τις μόλις 52 γυναίκες που οδηγούν τις εταιρείες του Fortune 500.

Μακίκο Όνο

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πιο εξελιγμένες οικονομίες στον κόσμο, ωστόσο εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα μισθολογικά χάσματα μεταξύ αντρών και γυναικών. Μόνο 16 από τις 1.802 εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Tokyo Prime Market έχουν επικεφαλής γυναίκες. Υπάρχουν όμως κάποιες λάμψεις ελπίδας, όπως η πρόσφατη προαγωγή της Μακίκο Όνο σε Διευθύνουσα Σύμβουλο της Suntory Beverage and Food.

Μαρίνα Σίλβα

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια τριπλή κρίση κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης και απώλειας της βιοποικιλότητας. Ως υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Βραζιλίας, η Μαρίνα Σίλβα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Διορίστηκε υπουργός Περιβάλλοντος για πρώτη φορά το 2003 από τον Πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα και επέστρεψε στον ρόλο φέτος. Έχει λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία του δάσους του Αμαζονίου, δημιουργώντας μια δασική υπηρεσία, ένα ινστιτούτο βιοποικιλότητας και το Amazon Fund, τη μεγαλύτερη διεθνή προσπάθεια για τη διατήρηση των τροπικών δασών.

Μαρι-Κλερ Νταβό

Η δουλειά της στον όμιλο Kering είναι ζωτικής σημασίας. Είναι υπέρμαχος της βιωσιμότητας στη βιομηχανία πολυτελείας και ανοίγει τον δρόμο για πραγματική αλλαγή. Η Νταβό έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας Kering και μοιράζεται τους φιλόδοξους στόχους της.

Ναρκγίς Μοχαμαντί

Η προσωποποίηση του θάρρους. Η Ναργκίς Μοχαμαντί αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το δικαίωμα των γυναικών να ελέγχουν το σώμα τους. Είναι η δεύτερη Ιρανή, μετά τη δικηγόρο και συγγραφέα Σιρίν Εμπαντί, που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ.

Ολένα Ζελένσκα

Σεναριογράφος στο επάγγελμα, η Ολένα Ζελένσκα είναι από τις γυναίκες που παραμένουν αφοπλιστικά ανθρώπινες. Όπως ο σύζυγός της, η Ζελένσκα έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο ανθεκτικότητας. Η ηγεσία της στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των Ουκρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας, ενώ το έργο της ρίχνει φως στα βάσανα και τις απελάσεις των παιδιών της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Κόρι Γκάουφ

Η Κόρι Γκάουφ είναι μια σπουδαία αθλήτρια της αντισφαίρισης, που ξεχωρίζει για την εκπληκτική προσωπικότητα και το πλατύ χαμόγελό της. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά χρησιμοποιώντας τη φωνή της σε σημαντικές στιγμές, μιλώντας για το κίνημα Black Lives Matter τους νόμους κατά των LGBT+ στην πολιτεία της Φλόριντα.

Ελίζαμπεθ Μριμά

Ηγέτης και δικηγόρος βιοποικιλότητας από την Τανζανία, η Ελίζαμπεθ Μριμά αγωνίζεται για το περιβάλλον. Ως επαγγελματίας δικηγόρος και ενώ εργαζόταν στο πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον για δύο δεκαετίες, επιδίωξε συνεργασία με ομάδες νέων, ηγέτες επιχειρήσεων και εκπροσώπους από όλο τον Παγκόσμιο Νότο για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Το κατόρθωμά της, ως η πρώτη Αφρικανή που ηγήθηκε της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και οι επακόλουθες προσπάθειες για τη συμφωνία ορόσημο COP15, σηματοδοτούν τη λαμπρή καριέρα της.

Κάταλιν Κάρικο

Εβδομάδες φόβου και αβεβαιότητας μετατράπηκαν σε μήνες απομόνωσης για πολλούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, μέσα σε ένα χρόνο, ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα μας βοήθησε να οραματιστούμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Όλα αυτά, χάρη στο πρωτοποριακό έργο της Κάταλιν Κάρικο, μιας Ουγγρικής καταγωγής βιοχημικού. Η μετασχηματιστική έρευνα της στο mRNA έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη εμβολίων που σώζουν ζωές. Η Κάρικο είναι τώρα νικήτρια του βραβείου Νόμπελ 2023.

Τσεν Τσιεν Ζου

Η Τσεν Τσιεν Ζου είναι εκείνη που πυροδότησε το κίνημα #MeToo της Ταϊβάν. Η Τσεν, πρώην στέλεχος του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, μίλησε για σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά από έναν σκηνοθέτη που προσέλαβε το κόμμα της. Η γενναιότητα της ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Τζένιφερ Ερμόσο

Η Ερμόσο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την μπάλα, όπως έδειξε αυτό το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου με την ισπανική ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου και σίγουρα (εάν δεν την ήξερες) θα τη γνώρισες μετά το περιστατικό του τελικού στο Παγκόσμιο κύπελλο γυναικών με τον Ρουμπιάλες, να τη φιλάει στο στόμα. Έκτοτε ο ίδιος κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση και η Τζένιφερ Ερμόσο έγινε σύμβολο για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση. Θα μπορούσε να είχε σταματήσει, να υποτιμήσει το περιστατικό και να εγκαταλείψει την υπόθεση για να προστατεύσει τον εαυτό της. Αντίθετα, παρά την εντεινόμενη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε ότι ήταν σωστό.