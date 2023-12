Έφτασε η στιγμή να μάθεις τι απασχόλησε τον κόσμο - κι εσένα, το 2023

Είναι γεγονός. Η Google δημοσίευσε το «Year in Search», μία σύνοψη των κορυφαίων αναζητήσεων των χρηστών για το 2023. Και θα τα βρεις όλα. Μερικές στιγμές από ποπ κουλτούρα, απώλεια διάσημων ηθοποιών και θλιβερές ειδήσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Στην κορυφή των αναζητήσεων, βρέθηκε ο συνεχιζόμενος πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ-Χαμάς σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα της Google, και ακολούθησαν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το υποβρύχιο Titan, που βυθίστηκε τον Ιούνιο, καθώς και οι καταστροφικοί σεισμοί του Φεβρουαρίου στην Τουρκία και τη Συρία.

Ποιο ήταν το πιο δημοφιλές πρόσωπο της Google

Ο Νταμάρ Χάμλιν ήταν το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις για το 2023. Ο Χάμλιν, αθλητής του NFL, έπαθε μια σχεδόν θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού τον Ιανουάριο, αλλά έκτοτε έχει επιστρέψει στα γήπεδα. Στη λίστα θα βρεις και τον ηθοποιό Τζέρεμι Ρένερ, ο οποίος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του στις αρχές του έτους, από μια χιονοστιβάδα. Οι αγαπημένοι Μάθιου Πέρι και Τίνα Τέρνερ, που έφυγαν από τη ζωή το 2023, ήταν επίσης στη λίστα.

«Hi Barbie»

Στον κόσμο του κινηματογράφου, η κυριαρχία της ταινίας «Barbie» στις αναζητήσεις της Google είναι αδιαμφισβήτητη. Πολύ ψηλά βρέθηκαν και οι σειρές «The Last of Us», «Wednesday» και «Ginny and Georgia».

Οι αναζητήσεις για την Τέιλορ Σουίφτ, προφανώς δεν έλλειπαν. Μη ξεχνάμε ότι είναι «πρόσωπο της χρονιάς» για το περιοδικό TIME. Η φράση «γιατί τα εισιτήρια για τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ είναι τόσο ακριβά», ήταν κάτι που απασχόλησε αρκετό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων

Ο απολογισμός δεν θα τελειώσει χωρίς να μάθεις τι αναζήτησαν για το 2023 οι Έλληνες. Sin Boy, Στέφανος Κασσελάκης, Οδυσσέας Σταμούλης, Αλέξης Γεωργούλης και Χάρης Δούκας, φαίνεται πως μονοπώλησαν το ενδιαφέρον.

Από την άλλη, στο top 10 για τα διάσημα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή, βρέθηκαν οι Μάθιου Πέρι, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Κάτια Νικολαΐδου, Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, Αίας Μανθόπουλος, Μαίρη Χρονοπούλου, Λιζέτα Νικολάου, Τίνα Τέρνερ, Κεν Μπλοκ και Γιάννης Φλωρινιώτης.