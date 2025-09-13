Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε» - Το μήνυμα της συζύγου του

Οι περιοδείες, οι ομιλίες και η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή του Τσαρλι Κερκ θα συνεχιστούν υποσχέθηκε η σύζυγός του Έρικα Κερκ.

Ηχήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους Αμερικανούς γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας όσους έτρεξαν πρώτοι, προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, μετά από το θανάσιμο πυροβολισμό που είχε δεχθεί, εντός του χώρου του πανεπιστημίου της Γιούτα.

Σε μία ζωντανή μετάδοση κι ενώ στέκονταν δίπλα στην άδεια καρέκλα του συζύγου της, την οποία χρησιμοποιούσε για να κάνει διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές, η ίδια, επικαλέστηκε αποσπάσματα της βίβλου και μίλησε για την αγάπη που είχε ο σύζυγος της για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις ΗΠΑ, αλλά και για τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

