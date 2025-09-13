LIFE NOW WHAT'S NEW

Αυτά είναι τα "τσουχτερά" πρόστιμα του νέου ΚΟΚ

JTeam

13 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτά είναι τα "τσουχτερά" πρόστιμα του νέου ΚΟΚ
Eurokinisi
Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα. Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.

Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και σαφές. Η αυστηρότητα δεν είναι τιμωρία, αλλά εργαλείο πρόληψης. Κάθε παράβαση καταγράφεται, και αν επαναληφθεί, η ποινή αυξάνεται σημαντικά - όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες.

Διάβασε τη συνέχεια στο Insider.gr

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID