Οι μεγάλες πόλεις που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 - Η μία είναι δίπλα στην Ελλάδα

H άνοδος της στάθμης του νερού απειλεί ήδη μεγάλες πόλεις του πλανήτη

Tα επίπεδα της θάλασσας αυξάνονται διαρκώς και αυτό προφανώς είναι ένα από τα άμεσα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Ειδικοί προβλέπουν ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα τα επίπεδα στάθμης της θάλασσας να αυξηθούν κατά 0,3μ. Σε σχέση με αυτό που συνέβαινε το 2000.

Την ίδια στιγμή, η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ μιλά για μία αύξηση που θα ξεκινήσει από τα 40 εκατοστά και θα φτάνει μέχρι τα 63 εκατοστά μέχρι το 2100.

