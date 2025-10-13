To rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn: H πολυεθνική υπερδύναμη και τα πολλαπλά οφέλη

Πώς θα γίνει η συναλλαγή

Η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των τυχερών παιγνίων γεννιέται μέσα από τη συμφωνία του ελληνικού ΟΠΑΠ με την Allwyn International, σε μια επιχειρηματική συνένωση που αποτιμάται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και αλλάζει ριζικά τον χάρτη του κλάδου της ψυχαγωγίας.

Η νέα εταιρεία, που θα φέρει την επωνυμία Allwyn, έρχεται να ενώσει την εμπειρία και τη δυναμική του ΟΠΑΠ με τη διεθνή τεχνογνωσία, τα κεφάλαια και την τεχνολογική υπεροχή της Allwyn -δημιουργώντας έναν κολοσσό που θα δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές, έχοντας στο επίκεντρο τα αριθμοπαίγνια και την υπεύθυνη ψυχαγωγία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr