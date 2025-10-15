Η Uber φέρνει στην Ελλάδα ταξί για κατοικίδια

Η Uber φέρνει στην Ελλάδα το Uber Taxi Pet, μια νέα επιλογή μέσα στην εφαρμογή, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μετακινούνται εύκολα, άνετα και με ασφάλεια μαζί με τα κατοικίδιά τους

Με το Uber Taxi Pet, κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια άνετη και χωρίς άγχος εμπειρία – είτε πρόκειται για επίσκεψη στον κτηνίατρο, μια βόλτα στο πάρκο ή απλώς μια καθημερινή μετακίνηση.

Η υπηρεσία Uber Taxi Pet δοκιμάστηκε πιλοτικά για δύο εβδομάδες τον Νοέμβριο του 2023, και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο των επιβατών όσο και των συνεργαζόμενων οδηγών ταξί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr