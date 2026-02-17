Σαντορίνη: Ένας χρόνος μετά τους σεισμούς - Τι δείχνουν τα δεδομένα

Η σεισμική δραστηριότητα σήμερα είναι χαμηλή ένταση, αλλά παρακολουθείται συνεχώς

Έναν χρόνο μετά το έντονο σεισμικό επεισόδιο που σημάδεψε τη ζώνη Θήρας-Αμοργού στις αρχές του 2025, η Σαντορίνη βρίσκεται σε φάση σχετικής σταθεροποίησης, με τη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζεται αλλά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα και την τουριστική αγορά να αποτιμά πλέον το πραγματικό αποτύπωμα της περσινής αναστάτωσης.

Τα επίσημα σεισμολογικά δεδομένα και οι τουριστικές καταγραφές δείχνουν ότι το νησί πέρασε μια περίοδο έντονης πίεσης, χωρίς όμως να εκδηλωθεί μεγάλο καταστροφικό γεγονός, ενώ σήμερα η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε φάση εκτόνωσης παρά σε νέα κλιμάκωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr