Γεννήθηκε το πρώτο μωρό από μεταμόσχευση μήτρας νεκρής δότριας - Ιατρικό θαύμα στη Βρετανία

Μια ιστορική στιγμή για τη γενετική είναι αυτό που συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μια γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς μήτρα κατάφερε να αποκτήσει παιδί, μετά από μόσχευμα που έλαβε από νεκρή δότρια.

Μια συγκινητική και ιστορική στιγμή για την ιατρική έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μια γυναίκα κατάφερε να φέρει στον κόσμο το πρώτο μωρό της από μήτρα που είχε μεταμοσχευθεί από μια γυναίκα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η 30χρονη Γκρέις Μπελ, γεννήθηκε χωρίς μήτρα εξαιτίας του σύνδρομου Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) - μια σπάνια πάθηση του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Για χρόνια πίστευε, ότι δεν θα καταφέρει να βιώσει ποτέ την εμπειρία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας. Η ζωή, όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνη.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Γκρέις Μπελ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, τον Χιούγκο Ρίτσαρντ Νόρμαν Πάουελ, στο νοσοκομείο Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital στο Λονδίνο. Το μωρό γεννήθηκε με καισαρική τομή και ζύγιζε περίπου τρία κιλά. Η 30χρονη είδε τη μεγαλύτερη επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.

Meet Grace, Steve and their baby boy Hugo. 👋🏼



Grace is the second woman in the UK to give birth following a womb transplant - and the first from a deceased donor, thanks to a pioneering research programme. ➡️ https://t.co/3eotvF8LW1



Huge congratulations to everyone involved! pic.twitter.com/QNzaM7CN4N — Imperial NHS 💙 (@ImperialNHS) February 24, 2026

Απέραντη ευγνωμοσύνη από την Γκρέις Μπέλ για τη δότρια της μήτρας

Αυτή η εξαιρετική επιτυχία οφείλεται σε ένα πρωτοποριακό ιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επιτρέπει τη χρήση οργάνων από δότη που δεν βρίσκεται στη ζωή. Η ίδια η Γκρέις Μπελ μίλησε με βαθιά ευγνωμοσύνη για την οικογένεια της δότριας, τονίζοντας ότι η ανιδιοτελής πράξη τους της χάρισε «ένα δώρο ζωής» και την ευκαιρία να γίνει μητέρα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τη δωρήτρια και την οικογένειά της. Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους προς μια εντελώς άγνωστη είναι ο λόγος που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα. Ελπίζω να ξέρουν ότι το παιδί μου θα γνωρίζει για το απίστευτο δώρο τους και το θαύμα που το έφερε σε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε συγκινημένη σε δήλωσή της.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της δότριας εξέφρασαν την υπερηφάνεια τους για το πολύτιμο δώρο που έκανε η κόρη τους, μετά τον θάνατό της, αλλά και την κληρονομιά που αφήνει. Όπως είπαν «μέσω της δωρεάς οργάνων έδωσε σε άλλες οικογένειες το πολύτιμο δώρο του χρόνου, της ελπίδας, της θεραπείας και τώρα της ζωής».

History made in UK medicine.



A baby boy named Hugo is the first child in the country born via a womb transplant from a deceased donor. His mother, Grace Bell, was born with MRKH and told at 16 she'd never carry a child. Truly the "gift of life" in action. ❤️… pic.twitter.com/TvTCIjvpma — We Amplify! (@Amplifiers01) February 24, 2026

Πώς η επιστήμη βοήθησε να γίνει το θαύμα

Η ιστορική μεταμόσχευση μήτρας στη Βρετανία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INSITU, ενός εγκεκριμένου κλινικού έργου για τη μεταμόσχευση μήτρας από δότες που έχουν πεθάνει. Οι ειδικοί επέλεξαν γυναίκες που γεννήθηκαν χωρίς λειτουργική μήτρα ή με σοβαρές δυσπλασίες για να λάβουν το μόσχευμα. Η επέμβαση περιλαμβάνει τη σύνθετη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας από τη δωρήτρια μετά τον θάνατό της και τη μεταφορά της στο σώμα της λήπτριας, όπου οι γιατροί συνδέουν με ακρίβεια τα αιμοφόρα αγγεία και τους υποστηρικτικούς ιστούς ώστε να αρχίσει η αιμάτωση και να υποστηριχθεί η λειτουργία του οργάνου.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται στη χειρουργική μόνη της, αλλά περιλαμβάνει και επιστημονικές τεχνικές γονιμοποίησης ώστε να επιτευχθεί κύηση. Μετά τη σταθεροποίηση της μεταμοσχευμένης μήτρας, η γυναίκα υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF): στο εργαστήριο δημιουργούνται έμβρυα με τα δικά της ωάρια και το σπέρμα του συντρόφου, και ένα από αυτά εμφυτεύεται στη νέα μήτρα.

Η Isabel Quiroga, συν-επικεφαλής της βρετανικής ερευνητικής ομάδας για τη μεταμόσχευση μήτρας, υποστήριξε σε δηλώσεις της: «Αυτό είναι ένα τεράστιο ορόσημο, που δίνει περισσότερη ελπίδα στις γυναίκες που δεν έχουν μήτρα και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτή είναι η μόνη θεραπεία που τους δίνει τη δυνατότητα να κυοφορήσουν και να γεννήσουν το δικό τους παιδί, προσφέροντας μια άλλη επιλογή εκτός από την υιοθεσία ή την παρένθετη μητρότητα».