Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Νεκρή 31χρονη έγκυος γυναίκα - Συνελήφθη ο σύντροφός της

Η 31χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, με τον σύντροφό της να υποστηρίζει ότι έπεσε από τις σκάλες. Η γυναίκα έψαχνε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Ήταν 31 ετών. Ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Η ζωή της τερματίστηκε βίαια το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου. Ζούσε με τον 38χρονο σύντροφό της. Εκείνος κάλεσε το ασθενοφόρο, δηλώνοντας πως τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του. Τα τραύματα που φέρει στο σώμα της μαρτυρούν πως κάτι άλλο συνέβη. Σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία που θα δώσει φως στην υπόθεση.

Στη γειτονιά του Κολωνού, ωστόσο, εκεί όπου ζούσε το ζευγάρι, οι μαρτυρίες των κατοίκων σοκάρουν. Μια γειτόνισσα ανέφερε σε δηλώσεις της, πως η 31χρονη και ο 38χρονος είχαν έναν πολύ έντονο καυγά, με εκείνον να ουρλιάζει. Κάποια στιγμή τον άκουσε να φωνάζει «ψόφα σαν σκυλί». Και μετά σιωπή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 38χρονος ήταν ένα οξύθυμο και νευρικό άτομο. Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία στο παρελθόν, μετά από καυγάδες που είχε με την προηγούμενη σχέση του.

Η αστυνομία δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 38χρονου και προχώρησε στη σύλληψή του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταθέσεις έχουν δώσει ο πατέρας και ο αδερφός του, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία, που θα διαλευκάνουν την υπόθεση του θανάτου της 31χρονης γυναίκας που βρισκόταν στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ο ιατροδικαστής πάντως δεν αποκλείει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Νέες πληροφορίες υποστηρίζουν πως η 31χρονη αναζητούσε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες. Δεν πρόλαβε. Και ενώ οι υποψίες μίας ακόμη γυναικοκτονίας πληθαίνουν, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής, που θα δώσουν απαντήσεις στην υπόθεση που έχει «μουδιάσει» το πανελλήνιο.