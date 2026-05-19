Ιστορική στιγμή για την Πολωνία - Αναγνώρισε για πρώτη φορά γάμο ομόφυλου ζευγαριού

Ιστορική εξέλιξη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μετά από αποφάσεις ευρωπαϊκών και πολωνικών δικαστηρίων.

Μία ιστορική εξέλιξη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σημειώθηκε στην Πολωνία, καθώς οι αρχές της Βαρσοβίας προχώρησαν για πρώτη φορά στην επίσημη αναγνώριση γάμου ομόφυλου ζευγαριού που είχε τελεστεί στο εξωτερικό. Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μία χώρα, όπου οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθούν να μην είναι νόμιμα.

Η υπόθεση αφορά δύο Πολωνούς άνδρες που παντρεύτηκαν στη Γερμανία και στη συνέχεια ζήτησαν ο γάμος τους να αναγνωριστεί επίσημα και στην Πολωνία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες υποχρεώνουν πλέον τις πολωνικές αρχές να προχωρούν στην καταχώριση γάμων ομόφυλων ζευγαριών που έχουν τελεστεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλαξε τα δεδομένα

Τον Νοέμβριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η Πολωνία οφείλει να αναγνωρίζει γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ - ακόμη κι αν η εσωτερική της νομοθεσία δεν επιτρέπει την τέλεσή τους.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Πολωνίας επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη απόφαση και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να αναγνωρίσουν επίσημα τον γάμο των δύο Πολωνών ανδρών που είχε τελεστεί στη Γερμανία. Έτσι, η Βαρσοβία έγινε η πρώτη πόλη της Πολωνίας που προχώρησε στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής δικαστικής απόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο και για αντίστοιχες υποθέσεις στο μέλλον.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Βαρσοβίας και του Ντόναλντ Τουσκ

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Rafał Trzaskowski, ανακοίνωσε πως η πόλη πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη μεταγραφή γάμου ομόφυλου ζευγαριού και ξεκαθάρισε ότι οι δημοτικές αρχές θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν αντίστοιχους γάμους Πολωνών πολιτών που έχουν τελεστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και χωρίς νέα δικαστική παρέμβαση.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Donald Tusk, δήλωσε πως η κυβέρνησή του θα αναζητήσει τρόπους ώστε να εφαρμοστούν άμεσα οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που, όπως ανέφερε, «για χρόνια ένιωθαν απορριφθέντα και ταπεινωμένα».

Η στάση της πολωνικής κοινωνίας φαίνεται να αλλάζει σταδιακά, παρά το πολιτικό χάος. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos, το 67% των Πολωνών δηλώνει ότι στηρίζει είτε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είτε κάποια μορφή νομικής αναγνώρισης της σχέσης τους.