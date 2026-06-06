Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Πλήρης αναμόρφωση της διατροφής

Αλλαγές προβλέπονται στα σχολικά κυλικεία από τον Σεπτέμβριο του 2026 σύμφωνα με νέα υγειονομική διάταξη. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά.



Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Η νέα υγειονομική διάταξη, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 2013 και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την προστασία της υγείας των μαθητών.

Η επικαιροποιημένη ρύθμιση διαμορφώθηκε με βάση την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, το σχολικό έτος 2026-2027 να ξεκινήσει με πλήρη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε τα σχολεία να λειτουργούν ως πρότυπα υγιεινής διατροφής και πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Απαγόρευση των αλλαντικών

Απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών

Μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων

Θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών για όλα τα προϊόντα κυλικείων και αυτόματων πωλητών

Όπως σημειώνεται, το σχολικό περιβάλλον δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο ως χώρος σίτισης, αλλά και ως μέσο διατροφικής εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών από την παιδική ηλικία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο, κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής δημόσιας υγείας. Την ευθύνη της διαμόρφωσης του νέου πλαισίου έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε δήλωσή της τόνισε ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί «καθημερινή πράξη ευθύνης» και όχι θεωρητική προσέγγιση. Όπως υπογράμμισε, το σχολείο είναι ο βασικός χώρος όπου τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Παράλληλα ανέφερε ότι με τη νέα διάταξη «αλλάζουν ριζικά οι κανόνες», καθώς απομακρύνονται οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία, ενώ περιορίζονται οι μερίδες και ενισχύεται το πλαίσιο υγιεινής διατροφής. Η ίδια σημείωσε ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές και στη διαμόρφωση συνηθειών που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των νέων κανόνων ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027.