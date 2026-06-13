Οχήματα: Κάνεις ένσταση για πρόστιμα; Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνδράμει στον έλεγχό της

Η πλατφόρμα επιτελεί αποκλειστικά τις λειτουργίες του αυτοματοποιημένου ελέγχου της εγκυρότητας και της συνάφειας των δικαιολογητικών με τον προβαλλόμενο λόγο ένστασης.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας, μη διενέργειας τεχνικού ελέγχου και παράνομης ακινησίας οχημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι νέες νομοθετικές διατάξεις, παρέχεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η δυνατότητα αξιοποίησης ειδικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τον έλεγχο των ενστάσεων που υποβάλλουν οι πολίτες κατά πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και των δηλώσεων που αφορούν οχήματα σε κατάσταση αδράνειας.

Η νέα πλατφόρμα ΑΙ θα αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους κατόχους οχημάτων, προκειμένου να καταρτίσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα. Οι εισηγήσεις αυτές θα αφορούν τον έλεγχο της ορθότητας των προστίμων και της βασιμότητας των ισχυρισμών που προβάλλονται στις ενστάσεις.

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