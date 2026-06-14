Μουντιάλ 2026: Εσύ για πόσα χρήματα θα καθόσουν σε ένα γυάλινο κουτί παρακολουθώντας κάθε αγώνα;

Με το ποσό των 50.000 δολαρίων θα αμειφθούν δύο φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι στη Νέα Υόρκη για μία «εργασία» η οποία διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες.

Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Άκοτο μπορούν να περηφανεύονται πως έχουν την «καλύτερη δουλειά στον κόσμο», μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, καθώς το μοναδικό τους καθήκον είναι να παρακολουθήσουν μέσα από ένα γυάλινο κουτί στην Times Square κάθε ένα από τα 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μεταξύ χιλιάδων -στην κυριολεξία- υποψηφίων από όλες τις ΗΠΑ που ενδιαφέρθηκαν για την θέση των Chief World Cup Watchers, το δίκτυο Fox One κατέληξε στους δύο τυχερούς άντρες, οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος από 50.000 δολάρια (480 δολάρια/παιχνίδι) για να παρακολουθήσουν τα περίπου 12.600 λεπτά (+τις καθυστερήσεις) αγωνιστικής δράσης στα γήπεδα του Μεξικό, των ΗΠΑ και του Καναδα.

Στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου σε σχέση με το Μουντιάλ αλλά και την εμπειρία να το παρακολουθούν από ένα «διάφανο κουτί» στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης, μέσω βίντεο τα οποία στη συνέχεια θα αναρτώνται στο TikTok.

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